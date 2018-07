Meri on sydän -kesäkonsertti on taiteilija Petri Laaksosen lahja luontoa ja rauhaa janoaville suvi-ihmisille. Musiikin moniottelija on touko-kesäkuussa sovittanut laajasta tuotannostaan uuteen kuosiin 15 laulua, jotka muodostavat eheän ohjelmakokonaisuuden. Vahva tulkitsija on valjastanut tuekseen taiturimaisen viulistin ja sellistin. Keskiaikaisten kirkkojen holvissa raikuu nyt akustinen musiikkikattaus, joka osoittaa Laaksosen olevan ahkera ja uudistumishaluinen artisti. Tervemenoa Pyhärannan, Kustavin, Rymättylän, Kemiön tai Kaarinan kirkkoon kokemaan yksi tämän suven uniikeimmista musiikkielämyksistä.

Heinäkuinen tiistaiehtoo. Kirkkaansininen taivas. Mittari näyttää 32 lämpöastetta. Kesä suo parastaan.

Pyhän Laurin kirkko kietoutuu lumoavaan tervan tuoksuun. Ympäröivässä kalmistossa vallitsee vankkumaton tyyneys.

Keskiaikainen kirkko kutsuu. Ilta-aurinko tavoittaa alttaripäädyn kookkaan krusifiksin. Ristiinnaulitun kasvoilla loistaa armo. Koristeellisten holvien alla, komeiden kattokruunujen valaistuksessa sadat konserttivieraat tekevät musiikillista matkaa kapteeninaan Varsinais-Suomen lahja Suomen musiikkielämälle.

Petri Laaksonen tunnetaan väkevästä tulkinnastaan ja musiikillisesta monipuolisuudestaan. Hänen syttymiskyvystään muistuttaa Laaksosen varhaiskauden sävellys, euroviisukappale Sata salamaa.

Meri on sydän -kesäkonsertti on Petri Laaksosen tämän kesän erikoisuus. Suotuisa kesä on inspiroinut säveltäjää ja sovittajaa. Paraisten kesämökki meren partaalla on ruokkinut mestarin luomisvimmaa. Hän on sovittanut 15 laulua uuteen kuosiin. Laulaja saa nyt rinnalleen vahvoiksi tulkeiksi viulistin ja sellistin. Molemmat ovat instrumenttiensa huipputaitajia.

Petri Laaksosen tutut laulut ovat tunnistettavan raikkaasti uudistuneet. Hänen ainutlaatuinen äänensä pääsee uudella tavalla esille, kun viulisti Juha Viljanen ja sellisti Laura Olli antavat kantavat musiikilliset siivet koskettaville kappaleille.

Kunniaa merimaisemille ja keskiaikaisille pyhäköille

”Mun sydämeni tänne jää”, Petri Laaksonen laulaa yleisönsä herkistäen.

Muusikon juuret ovat Turun seudulla. Meri on puhutellut häntä aina. Merikaipuunsa hän tyydyttää Paraisten datsallaan.

Varsinais-Suomi on keskiaikaisten pyhäkköjen luvattua aluetta. Petri Laaksonen rakastaa vuosisataisten kirkkojen mystiikkaa. Hänen hengellisyytensä tekee miehestä hyvällä tavalla nöyrän, kun hän esiintyy Jumalan kasvojen edessä.

Laaksonen on suunnitellut tämän kesän konserttikiertueensa nimenomaan keskiaikaisia kirkkoja varten. Hän aloitti sarjansa Nauvon kirkosta. Tiistaina oli vuorossa Perniön Pyhän Laurin kirkko. Seuraavina ovat vuorossa Pyhärannan, Kustavin, Rymättylän, Kemiön ja Kaarinan kirkot.

Akustiset soittimet uusina

Nyt Petri Laaksonen laulaa viulun ja sellon säestyksellä. Sovittaja Laaksonen on muokannut ohjelmistonsa niin, että Juha Viljanen ja Laura Olli saavat kunnianhimoisia melodisia haasteita. Viulistin ja sellistin ilmaisulla on vahva rooli jo käsikirjoituksen mukaan.

Laaksonen on löytänyt huippuosaajat tiimiinsä. Laaksosen, Viljasen ja Ollin yhteistyö on luontevaa. He ovat hitsautuneet lujasti yhteen.

Laaksosella on salkussaan liki 400 laulua. Muusikolla on ollut suorastaan runsaudenpula valitessaan lauluja Meri on sydän -ohjelmistoonsa. Laaksosen kriteereinä olivat kesä, meri ja luonto. Valinnat ovat osuneet nappiin. Erityisen koskettavia uusina sovituksina ovat Tytti Issakaisen sanoihin tehty Meri on sydän ja Eino Leinon lyriikkaan pohjautuva Meri kuutamolla.

Kaiken kaikkiaan 15 laulua sisältävä ohjelma on monipuolinen. Kokonaisuus piirtää vahvan musiikillisen kuvan supisuomalaisesta suvesta ja moni-ilmeisestä luonnosta.

Perniön kirkossa Laaksosta kuunnellessa mieleeni nousi vahva toive, että hän lukisi ahkerasti Eino Leinon tuotantoa ja valitsisi sieltä runoja, joita ei kukaan ole vielä säveltänyt. Laaksosella on herkkyyttä, jota kansallisrunoilijan tekstien lauluiksi saattaminen vaatii.

Suomalaiset muistavat Petri Laaksosen etenkin kahdesta laulusta: Täällä Pohjantähden alla ja Meren laulua kuuntelen.

Täällä Pohjantähden alla on hoitava laulu. Se lievittää taivasikävää. Sanat ja sävel johdattavat kuulijan sinivalkoiselle Suomen kamaralle.

Meren laulua kuuntelen on ikivihreä rakkauslaulu, joka raikaa monen avioparin hääjuhlissa. Tämä laulu ammentaa kuulijoille inhimillistä rakkautta. Se sammuttaa rakkaudenjanoa.