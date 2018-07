Kangasalan pääkirjaston Taidetila Terrassa on esillä kolmen naisen yhteisnäyttely Taiteen tuulia. Tuula Kuusiston, Raili Rannikon ja Pirjo Kuulusan töitä on esillä perjantaihin 3. elokuuta asti. Aiemminkin yhteisnäyttelyitä pitäneeltä kolmikolta on esillä hyvinkin erilaisia töitä, joten näyttelyssä riittää katsojalle monipuolisesti katseltavaa.