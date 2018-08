Urkujen velho ja Jukka Pietilä tulkitsevat Merikantoa Luopioisissa

Oskar Merikannon syntymästä tuli elokuun alussa kuluneeksi 150 vuotta. Merikanto on suuressa roolissa, kun Jukka Pietilä ja Kalevi Kiviniemi konsertoivat Luopioisten kirkossa keskiviikkona 8. elokuuta. Konsertissa kuullaan muun muassa kolme Merikannon harvinaista koraalia, jotka hän sävelsi viimeisenä elinvuotenaan ja joita on aiemmin Pietilän lisäksi esittänyt ainoastaan Jorma Hynninen.

Merikanto oli paitsi lahjakas säveltäjä ja urkuri myös taitava improvisoija, ja hänen improvisointitaidoilleen halutaan tehdä kunniaa myös Luopioisissa. ”Urkujen velhoksi” ja ”improvisaation mestariksi” tituleerattu Kalevi Kiviniemi tuo näitä improvisaatioiden välähdyksiä mukaan Pietilän laulujen välisoittoihin.

Konserttiurkuri Kiviniemi on tehnyt yli 160 levytystä – muun muassa Sibeliuksen koko urkutuotannon ensimmäisenä maailmassa – ja hänet on palkittu vuonna 2009 Säveltaiteen valtionpalkinnolla. Soolo- ja kamarimusiikkikonserttien lisäksi Kiviniemi on esiintynyt useiden nimekkäiden orkestereiden, kuten Moskovan kamariorkesterin ja Moskovan sinfoniaorkesterin solistina ja muun muassa Karita Mattilan, Jorma Hynnisen ja Marzi Nymanin kanssa.

Kiviniemi on vastikään konsertoinut useissa maailman merkittävimmistä konserttipaikoista, kuten Leipzigin Gewandhausissa, Moskovan Tšaikovski-salissa sekä Pariisin Notre Damessa. Yhdessä Jukka Pietilän kanssa hän teki kymmenen konsertin kiertueen Pohjois-Amerikkaan vuonna 2015. Vuodesta 1997 yhteistyötä tehnyt kaksikko on myös levyttänyt yhdessä.

Pietilä on musiikin maisteri, Turun tuomiokirkkoseurakunnan ylimmän asteen I-kanttori ja tuomiokirkon kamarikuoro Novan taiteellinen johtaja.

Merikannon lisäksi Luopioisten kirkossa kuullaan muun muassa Jean Sibeliuksen, Giulio Caccinin ja Domenico Scarlattin musiikkia. Kiviniemen 60-vuotisjuhlakiertueen osaksi nivoutuva konsertti alkaa kello 19.