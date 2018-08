K-Kinon syyskausi alkaa lauantaina

Kangasala-talon elokuvateatteri K-Kino palaa kesätauolta. Syyskausi avataan Mamma Mia! Here We Go Again -musikaalilla, koko perheen Puluboin ja Ponin elokuvalla sekä 14.8. ennakkoensi-iltaan tulevalla elokuvalla Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja.

– Mikäs sen hauskempaa, kuin saada aloittaa syyskausi pahoittamalla mielensä yhdessä Mielensäpahoittajan seurassa oikein luvan kanssa. Mamma mia sitten korjaa oloa ja vie tunteet taas ihan toiseen äärilaitaan, kuvailee K-Kinon ohjelmasuunnittelusta vastaava Kangasala-talon toimitusjohtaja Timo Kotilainen.

Mamma Mia! Here We Go Again on todellinen hyvän mielen kesäleffa, joka esitetään K-Kinossa heti syyskauden avauspäivänä 11. elokuuta. Vuosikymmen on kulunut siitä, kun Mamma Mia! -elokuva nousi valtavaksi menestykseksi ympäri maailmaa. Nyt palataan Kalokairin saarelle Kreikkaan, uuden ABBAn kappaleisiin pohjautuvan musikaalin pariin. Rooleihinsa palaavat muun muassa Oscar-voittaja Meryl Streep Donnana, Julie Walters Rosiena ja Christine Baranski Tanyana.

K-Kinon lasten syksyn avaa a Puluboin ja Ponin leffa lauantaina 11.8. Mari Rantasilan ohjaama koko perheen elokuva perustuu Veera Salmen huippusuosittuun Puluboi ja Poni -kirjasarjaan. 7-vuotias Poni-tyttö (Jenni Lausi) ei halua koululaiseksi. Hän pukeutuu mieluummin tekoturpaan ja laukkaa kaupungin katuja villinä ja vapaana. Mikä avuksi, kun aikuiset eivät ymmärrä?

Tiina Lymin ohjaama Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja on hauska ja sydämellinen elokuva vakavista aiheista. Päärooleissa nähdään Heikki Kinnunen ja Satu Tuuli Karhu. Elokuvan ennakkoensi-ilta nähdään jo 14. elokuuta.

K-Kinon liput on saatavilla verkkokaupasta sekä 30 minuuttia ennen elokuvan alkua K-Kinon omasta lipunmyynnistä. Kaikki elokuvat ja näytökset: www.k-kino.fi.