Puheet ja teot eivät kohtaa

”Suomi tarvitsee palvelu-uudistuksen, jolla laadukkaat palvelut turvataan jokaiselle suomalaiselle.” Näin hyvin tuntemani ja arvostamani Sofia Vikman kiteytti Sydän-Hämeen Lehdessä kesäkuussa.

Sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet ovat kannatettavia ja varmasti kaikki ovat niistä samaa mieltä. Sittemmin kuitenkin Kokoomuksen ja Keskustan osalta keskiöön on noussut heidän oma lehmänkauppansa, jossa ensin mainittu saa valinnanvapauden ja jälkimmäinen maakunnat. Kansalaisista vain viidennes kannattaa tätä hallituksen uudistusta, C21 kaupungeista ei kukaan. Hyvin harva asiantuntija esimerkiksi pitää 18 maakuntaa kansalaisille parhaana vaihtoehtona tai näkee miljardien kustannussäästöjen toteutumisen valinnanvapauden kautta.

Näen hyvin ongelmallisena Vikmanin kuvaaman kolmoisroolin, jossa yhtäällä kannatetaan uudistusta, puhutaan kauniisti leveämmistä hartioista ja asiakkaasta uudistuksen keskiössä. Keskiössä on todellisuudessa viime ajat ollut puoluepolitiikka ja edellä kuvattu lehmänkauppa. Toisaalla taas ollaan mukana kriittisissä kannanotoissa ja nostetaan esiin uudistuksen sisältämiä valuvikoja.

”Kunnat satsaavat mm. koulutukseen”, sanoo Vikman. Enää täytyisi tietää, mitä hän konkreettisesti tarkoittaa! Juttu käsitteli Pirkanmaata, joten lukijalle saattaa tekstistä jäädä sellainen mielikuva. Tähän olisi todellakin kaivattu lisää konkretiaa. Mitä panostuksia Vikman tarkoittaa? Kokomuksen ollessa hallituksessa vuosina 2012–2019 tehdyt leikkaukset peruspalvelujen valtionosuuksiin pienentävät valtionosuuksia 2,2 miljardia euroa vuoden 2019 tasolla eli noin 20 %. Ne eivät ole ns. korvamerkittyjä, mutta Kuntaliiton mukaan noin 25 % siitä kohdistuu sivistyspalveluihin. Tämän lisäksi Opetus- ja Kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitusta on vuosina 2012–15 leikattu noin 400 000 000 euroa. Istuvan hallituksen aikana vuosina 2016–19 toteutettavat OKM:n leikkaukset ovat KL:n mukaan yli 220 000 000 euroa vuoden 2019 tasolla. Hallituksen koulutusleikkaukset ja indeksijäädytykset ovat todellisuudessa ajaneet kunnat ahdinkoon. Hyvänä huonona esimerkkinä tästä juuri Tampere. Toinen ääripää on Helsinki, joka tekee satoja miljoonia tulosta, laskee veroprosenttia ja satsaa koulutukseen. (Viimeisimmässä PISA-tutkimuksessa pk-seutu olisikin ollut ykkönen ilman muun Suomen tuloksia laskevaa vaikutusta…)

Sote-uudistuksessa on lisäksi sisällä malli, jossa sote-palveluihin nyt käytettävät lisäpanostukset ovat jatkossa pois ko. kunnan valtionosuuksista. Soten jälkeen ylivoimaisesti suurin osa kuntien tehtävistä on sivistyspalveluita. Tulevat leikkaukset kohdistuvat siis sinne: varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukioon ja ammatilliseen 2. asteen koulutukseen.

Entinen sivistyspuolue Kokoomus puhuu kauniisti koulutuksen kehittämisestä, mutta teot osoittavat koulutuksen todellisen arvostuksen. Tämä on suuri ongelma koulutuspoliittisessa keskustelussa. Kaunopuheisesti kääritään koulutusleikkaukset karkkipapereihin ja puhutaan ”uudistamisesta”. Nostetaan mainospuheissa esimerkiksi varhaiskasvatuksen merkitystä, mutta samalla ja jo ennen nostetaan lapsiryhmien kokoa. Tällä on suora vaikutus varhaiskasvatuksen laatuun ja tutkitusti vain laadukas varhaiskasvatus on vaikuttavaa. Ammatillisen koulutuksen reformissa vietiin ensi rahat ja sitten alettiin miettiä, miten uudistetaan. Perusopetuksen ryhmäkokorahat leikattiin ja samalla puhutaan kauniisti peruskoulun merkityksestä.

Esimerkkejä riittäisi, mutta pääpointti on, että puheet ja teot eivät kohtaa. Ei sote-uudistuksessa eikä varsinkaan koulutuspolitiikassa.

Näitä asioita olisi hyvä nostaa esiin, jotta lukijoilla on paremmin mahdollisuus muodostaa käsityksensä käsitellyistä aiheista. Toivottavasti siihen tulisi mahdollisuus.

Matti Helimo

Tampereen kaupunginvaltuutettu

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vpj

OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja

JUKOn pääluottamusmies, Kangasala

Maakuntahallituksen varajäsen