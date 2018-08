Kansanedustajat saivat ajateltavaa – ”Lahdentie nelikaistaiseksi Huutijärvelle asti vaikka ramppi kerrallaan”

– Tässä on helppo kertoa meidän näkökulmastamme asioita ja antaa sitä kautta ajateltavaa kansanedustajille. Kun heillä on käytössään tietoa käytännön toimijoilta, he osaavat myös tuoda sitä esiin muualla, arvioi Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Hän viittaa lähellä Tampereen ja Kangasalan rajaa hiljattain toteutettuihin 12-tien lisäkaistoihin, jotka Auvisen mukaan saatiin rahoitettua pirkanmaalaiskansanedustajien näkemysten turvin.

Kansanedustajien Pirkanmaan neuvottelukunnan kesäretki pysähtyi tänä vuonna Kangasalla, jonne ryhmä saapui Kuhmoisista.

Kaupunginjohtaja esitteli kansanedustajille, Pirkanmaan liiton väelle ja puoluepiirien edustajille neljän kohdan toivomuslistan, joka sisälsi huomion kiinnittämistä valtateiden 9 ja 12 parantamiseen, kehä 2 -tiehen, työllisyyskokeilun jatkamiseen sekä pääradan ja lentokentän kehittämiseen.

– Nämähän eivät ole Kangasalan tai Pälkäneen edunvalvonnan tavoitteita vaan asioita, joissa voittavat kaikki ja jotka ovat koko Pirkanmaan eduksi, Auvinen arvioi.

Kansanedustajia puolestaan kiinnosti paikallinen näkemys esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista sekä Tampereen kulttuuripääkaupunkihakemussuunnitelmista yhdessä Mänttä-Vilppulan kanssa.

Auvinen ei lyönyt ovea kiinni kulttuuripääkaupunkiprojektiin lähtemisestä ja piti hyvänä selvittää, mitä se edellyttäisi ja tarkoittaisi.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa hän muistutti Kangasalan olevan kustannustehokkaimpien kuntien joukossa mutta satsaavan palveluihin lisäeuroja – siitä huolimatta, että niistä uhkaa koitua merkittävä leikkaus valtionosuuksiin tulevaisuudessa sote-uudistuksen yhteydessä. Kaupungin tekemien lisäsatsausten jälkeen leikkuri nipistäisi Kangasalta kymmenessä vuodessa 15 miljoonaa euroa, jotka sen olisi todennäköisesti pakko koettaa raapia kasaan lisätuloilla ja suurimmasta menoerästä eli sivistystoimesta leikkaamalla.