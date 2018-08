Lietetyhjennyksistä muistutellaan Kangasalla

Alkuvuodesta Pirkanmaalla käynnistynyt lietekaivojen tyhjennysten seuranta etenee seuraavaksi Kangasalle. Alueellinen jätehuoltoviranomainen lähestyy kirjeitse niitä kotitalouksia, jotka eivät kuulu viemäriverkkoon eivätkä ole tilanneet kaivojen tyhjennystä viime vuoden aikana Pirkanmaan Jätehuollon kautta.

– Tyhjennys tulisi tehdä määräysten mukaan vuosittain ja tilata Jätehuollon kautta, toteaa jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi.

Neuvontakampanjalle on nähty tarvetta lietteenkuljetuksen ympärillä velloneen kohun vuoksi. Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen tyhjennys kunnallistettiin viime vuoden alussa, mutta päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi tyhjennykset jouduttiin kilpailuttamaan uudelleen markkinaoikeuden päätöksen jälkeen. Monelle on jäänyt epäselväksi, mitä kautta lietekaivojen tyhjennykset tulisi hoitaa.

– Ymmärrän kyllä, että asukkaat ovat olleet epätietoisia – olemme saaneet aika paljon yhteydenottoja kuntalaisilta. Ely-keskus on puolestaan ollut yhteydessä paikallisiin urakoitsijoihin siitä, etteivät tyhjennykset ole enää heidän hoidettavissaan, Suoniemi sanoo.