Lavrenchukin laulava perhe Kuhmalahdella

Kuhmalahden Helluntaiseurakunta aloittaa syyskauden toimintansa sunnuntaina 26. elokuuta kello 16 konsertilla, jossa laulaa ja soittaa Lavrenchukin laulava musiikkiperhe. Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen. Lavrenchukit ovat suosittuja ja kysyttyjä muusikoita ja he laulavat seurakunnissa ja kirkoissa eri tapahtumissa niin Suomessa, Israelissa kuin muissakin maissa.

Isä Igor on ammatiltaan harmonikkataiteilija ja kapellimestari. Äiti Svetlana on konserttipianisti ja kuoronjohtaja, molemmat ovat ammattimuusikoita.

Elokuussa 2014 perhe sai Suomen kansalaisuuden. He laulavat suomeksi, hepreaksi ja Venäjäksi. Lapset ovat vahvasti mukana musiikissa. Vanhin lapsi Seva on myös ammattimuusikko ja soittaa konserteissa trumpettia. Tyttäret Anastasia ja Alonia laulavat ja soittavat pianoa ja viulua. Myös perheen nuorimmat lapset ovat soittamassa ja laulamassa. Koko perhe on uskossa Jeesukseen Kristukseen, ja tämä näkyy myös musiikissa.