Kesän lämmön kääntyessä kohti syksyn kauneutta on aika viettää yhteistä sadonkorjuupäivää Luopioisten viihtyisällä torilla. Sadonkorjuupäivää vietetään tulevana lauantaina kello 8–13.

Kuivasta ja lämpimästä kesästä huolimatta monenlaiset kasvit ovat menestyneet, joten torilla pääsee sekä myymään että ostamaan ruokatarvikkeita. Samalla viihdytään toisten seurassa, ja onhan ruokatarvikkeiden lisäksi monenlaista muutakin mukavaa tavaraa tarjolla.

Merja Mattila on paikalla ilahduttamassa taidokkaalla haitarin soitollaan. Arvonnassa on talvikurpitsa, jonka painoa voi arvuutella ja joka lähimmäs osaa tulkita, saa sen palkintona. Luvassa on myös ruispuuroa voisilmän kera.