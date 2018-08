Maaseudulta löytyy todellinen elämän syke

Laitikkalan maa- ja kotitalousseuran 80-vuotiselojuhlien juhlapuheen pitänyt musiikkineuvos Seppo Hovi pohti puheessaan, mistä löytyy todellinen elämän syke ja voima.

Kaupungissa ja maaseudulla eläminen on erilaista. Kaupunkien värivalot ja hektisyys eivät monien ihmisten mielestä vedä vertoja rauhallisille maaseudun auringonlaskuille ja muille hienoille kokemuksille luonnon hellässä helmassa.

– Elokuussa 1992 vaimoni kanssa ostimme Laitikkalasta tontin, josta alkoi muotoutua erittäin asumiskelpoinen paikka pihoineen ja rakennuksineen. Tonttimme on meille edelleen rakas paikka, riemuitsee Seppo Hovi.

Laitikkalan kantaväestöön ja vapaa-ajan asukkaisiin Hovit tutustuivat nopeasti ja helposti. Seppo Hovi uskoo, että Laitikkalan henki rakentuu pitkälti vertauskuvallisesti sanoen kuin hienolla sillalla, joka toimii uusien sukupolvien ja vanhojen laitikkalalaisten välillä.

Laitikkalan maatalousnaisiin Seppo Hovi kuului iloisena ja ylpeänä ensimmäisenä miehenä.

Laitikkalassa maamiesseura ja maatalousnaiset yhdistivät toimintansa vuonna 1992, muodostaen nykyisen yhteisseuran, Laitikkalan maa- ja kotitalousseura.

Tunnustuksena maaseudun hyväksi tehdystä työstä ja kiitoksena osallistumisesta järjestön toimintaan kultaisten järjestömerkkien saajiksi palkittiin Marja Rönni ja Pekka Koskelo. Hopeiset merkit saivat Jarmo Aho, Antti Heikkilä, Minna Heikkilä, Elina Kokkola ja Pekka Linnainmaa.

Satu Nokkonen Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisista jakoi merkit yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan Anna-Maija Ahon kanssa.

Järjestön toiminnassa jo yli 25 vuoden ajan toiminut Marja Rönni on mielellään mukana järjestön aktiivinaisena. Hän toimii myös Pro Agrian Etelä-Suomen edustajistossa. Laitikkalassa maa- ja kotitalousseuran tärkeä tehtävä on Seurantalon kunnossapito, mikä on Rönnin mukaan tärkeää menneiden sukupolvien työn arvostamista.

– Edelliset sukupolvet ovat aikoinaan rakentaneet Seurantalon talkoilla, ja meidän tehtävämme on pitää se kunnossa, Rönni toteaa.

Pekka Koskelo on ollut mukana järjestön toiminnassa heti siitä lähtien, kun hän muutti paikkakunnalle. Hän iloitsee kylän talkoohengestä ja osallistuu mielellään Seurantalosta huolehtimiseen.

– Talkoilla olemme esimerkiksi korjailleet taloa sisältä ja ulkoa. Pihahommia riittää joka kesälle, haravointia ja ruohonleikkuuta, Koskelo kertoo.

Woimamiehissä voimailivat kylän miehistä koostuva ryhmä eli Lauri Kokkola, Elja Pyykkö, Jarmo Aho, Hannu Aspila ja Pekka Linnainmaa tehden liikuntaesityksensä huumorilla höystäen.

Kaunista lausuntaa kuultiin Annu Leppäseltä. Juhla alkoi Anneli Kivelän esittämästä Mummo Unnaanmäestä, jossa hän muisteli entisaikoja.

Juhla päättyi kauniiseen yhteislauluun nimeltään Laulu Pälkäneelle. Säestäjänä kitaralla toimi Aimo Kokkola.