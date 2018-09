”Melkein kaikkea kannattaa kokeilla”

Jouluna eläkkeelle siirtyvä, Pälkäneellä vuodesta 1989 tekstiilityönopettajana toiminut Ritva Forsvik on ollut opiston taitotiimissä vastuussa osasta Pälkäneen tekstiilityönkurssien suunnittelusta. Tästä lukuvuodesta lähtien koko Valkeakoski-opiston taito- ja taideaineiden suunnitteluvastuussa on suunnittelijaopettaja Riitta Ala-Krekola.

– Toivon, että pälkäneläiset tuovat toiveensa reippaasti opiston ja suunnittelevien opettajien tietoon, toteaa Forsvik.

Opiston nettisivuilla on palautelomake, jonka kautta kuka tahansa voi lähettää toiveita kursseista. Forsvik kertoo, että kaikki sitä kautta tulleet viestit luetaan.

– Sinne voi laittaa viestiä, jos on joku tietty kurssi, minkä haluaisi järjestettävän. Jos on jo valmiina pieni porukka, ketkä ovat kiinnostuneita samasta aiheesta, kannattaa se mainita. Silloin tiedetään, että kiinnostusta on samalla alueella enemmänkin ja kurssi toteutuu, Forsvik kertoo.

Olen löytänyt joskus kurssien pitäjiä esimerkiksi paikallisista käsityötapahtumista tai tuntemistani Pälkäneellä asuvista taitajista. Nyt on taitavien ihmisten hoksattava tarjota itse itseään ja kurssisisältöjään opistolle. Potentiaalia täällä nimittäin on monenlaiseen, hän jatkaa.

Uusi opettaja tutuksi

Ritva Forsvikin ominta alaa ovat kudontakurssit, joita hän pitää monessa paikassa. Joulun jälkeen kurssien opettajat vaihtuvat tuntiopettajiksi. Vaihdos kesken kauden tuntuu hieman hassulta, mutta Forsvik uskoo sen olevan hyvä asia.

– Minun opetuksessani olleet kurssilaiset ilmoittautuvat nyt vielä helposti mukaan, kun opetan kursseja. Keväällä he taas oppivat tuntemaan uudet opettajat, joten seuraavan syksynä on jälleen matala kynnys ilmoittautua tuttujen opettajien kursseille.

Aitoon kudontaa jatkaa Jaana Hokkanen. Aitoon koululla järjestettävälle kurssille mahtuu jälleen uusia oppilaita, kun muutama pitkäaikainen kutoja lopettaa.

– Jaanalla ei ole niin tiukka aikataulu, kuin minulla oli, joten kurssin aloitusaikaa voi myöhentää, jos se sopii vaikkapa työssäkäyville paremmin, kertoo Ritva Forsvik Aitoon kurssin mahdollisuuksista.

Virheistä uusia ideoita

Pälkäneläinen kädentaitaja Jaana Hokkanen pitää ensi vuonna kudonnan lisäksi myös saippuakurssia ja huovutusta. Saippuakurssi on täysin uusi kokeilu ja se järjestetään yhteiskoulun kotitalousluokassa. Huovutus taas palaa pitkältä tauolta jälleen ohjelmistoon. Kursseja vetävä Hokkanen rohkaisee ihmisiä kokeilemaan uutta, vaikka aina kaikki ei sujuisikaan ensimmäisellä kerralla suunnitelmien mukaan.

– Melkein kaikkea pitää kokeilla. On olemassa ihan yhtä monta tapaa tehdä, kuin on tekijääkin. Vaikka jostain työstä tulisi jotain ihan muuta, kun oli alun perin ajatellut, siitä voi tulla jotain ihan uutta ja mahtavaa. Virheistä voidaan poimia aina jotain uutta, toteaa Hokkanen.

Myös toinen uusista tuntiopettajista, Tiina Trimeloniuskoo virheiden voimaan.

– Jos joku ei mene kuin Strömsössä, siinä saattaa syntyä samalla jokin täysin uusi tekniikka. Ei kannata pelätä epäonnistumisia.

Trimelonin kursseja ovat Mikkolan Navetalla järjestettävä mosaiikkikurssi ja Kangasalan värjäyskurssit. Opettajaperheessä kasvanut Trimeloni nauttii sekä opettamisesta että käsitöistä suuresti.

– Aina kun opin jotain uutta, haluan, että muutkin oppivat. Toivon myös, että kursseilla kerätyt taidot vietäisiin kotiin ja ne innostaisivat jonkun uuden tekemiseen. On ihana saada käsillä aikaiseksi, joten kannattaa ehdottomasti kokeilla uusia juttuja, hän sanoo.

Uusien tuntiopettajien myötä myös muutamien kokoontumiskertojen mittaisten lyhytkurssien määrä kasvaa. Esimerkiksi Trimelonin mosaiikkikurssi on juuri tällainen, jolle voi ilmoittautua halutessaan joko vain keväälle tai syksylle, tai molemmille.

– Lyhytkurssille voi lähteä ennakkoluulottomasti kokeilemaan, kannustaa Ritva Forsvik.

Rohkeasti myös lähikuntien kursseille

Tiina Trimelonin ja Jaana Hokkasen kurssien lisäksi uutuuskursseja on muitakin. Muun muassa pitkään puheissa pyörinyt taontakurssi järjestyy viimein.

–Leo Ratinenjärjestää kurssin pajallaan. Puhetta kurssista on ollut jo pitkään, mutta aina on ollut vastoinkäymisiä. Nyt saatiin sitten järjestymään, Ritva Forsvik kertoo.

Aiemmin pidetyistä kursseista varsinkin tuohityökurssi on Forsvikin mukaan ollut suosittu. Lyhytkurssi on ollut ohjelmassa jo useamman kerran.

– Sinne tullaan kauempaakin innokkaasti.

Pälkäneläisiäkin Forsvik neuvoo tutkimaan myös oman kunnan ulkopuolista kurssitarjontaa.

– Esitteissä on vain kunta kerrallaan, mutta netistä löytyy kaikkien kuntien tarjonta. Lähikuntien kursseille voi oikein hyvin mennä, Forsvik kannustaa samalla, kun Jaana Hokkanen ja Tiina Trimeloni syventyvät itse innoissaan tutustumaan naapurikunnan mielenkiintoisiin kursseihin.