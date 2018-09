Perinteinen lasten maatalousnäyttely Raikun koululla

Lauantaina 8. syyskuuta kello 10–13 Raikun koulun pihalle nousee ihan oikea maatalousnäyttely eläimineen, koneineen ja myyjäisineen. Paikalle saapuu myös paloauto.

Tarjolla on leivonnaisia ja herkullisia tuotteita lähiyrittäjiltä. Mahdollisuus poniratsastukseen on kello 10–12. Luvassa on myös kahvila, syystori, kirpputori, arpajaiset ja iloista seuraa. Näyttelyn aikana voi seurata myös mehiläisten elämää lasipesässä.

Raikun koulun perinteinen syystapahtuma on pienen koulun suuri ponnistus ja yhteisöllisyyden voimannäyte. Näyttely vaatii koululaisilta ja vanhemmilta paljon työtä, kun eläimille pitää rakentaa karsinat, leivonnaiset leipoa, myyntipisteet valmistaa ja lisäksi selvitä eläintenpitoon liittyvästä lupaviidakosta.