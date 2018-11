Kauppala luennoi Ukrainan viime vuosien tapahtumista

Kangasalan Lepokodilla on sunnuntaina mahdollisuus kuulla tutkijan puheenvuoro Ukrainan viime vuosien tapahtumista. Tapahtumia valaisee filosofian tohtori Pekka Kauppala, joka on Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa. Kauppalan pääasialliset tutkimuskohteet liittyvät Venäjän sisäpolitiikkaan ja kansallisuuspolitiikkaan. Viime vuosina hän on käyttänyt suuren osan ajastaan Ukrainan turvallisuuspalvelun, SBU:n, arkistojen tutkimiseen. Arkistoihin sisältyy esimerkiksi entisen KGB:n aluearkisto, jossa on aineistoa vuodesta 1917 aina vuoteen 1991.

Tilaisuus on sunnuntaina 11. marraskuuta kello 14 Kangasalan Lepokodilla (Ruutanantie 26), ja sen järjestää Suomi-Venäjä-Seuran Kangasalan osasto.