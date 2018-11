10-vuotishäämatkallaan Venetsiassa olleet Taskiset pääsivät pizzan makuun ja ottivat heti vuonna 1978 Tampereelle avatun Napolin omakseen

Tampereen vanhin pizzeria on nyt 40-vuotias. Legendaarisen pizzakeisarin Rabbe Grönblomin luoma Pizzeria N:o 1 -ketju toi Pizzeria Napolin Tampereelle vuonna 1978. Ruokaravintola on toiminut koko pitkän ikänsä samassa paikassa osoitteessa Aleksanterinkatu 31. Nykyisin Pirkkalassa asuvista Tarja ja Pentti Taskisesta tuli välittömästi Napolin kanta-asiakkaita; he hankkivat henkilökohtaiset, valokuvalliset pizzapassit, jotka vieläkin ovat tallessa. Aviopari söi ensimmäisen kerran italialaisten herkkua Venetsiassa, jossa he olivat aikoinaan 10-vuotishäämatkalla. Nyt pariskunnalla on jo takanaan 52 vuoden yhteinen taival, ja pizza maistuu heille edelleenkin.

Tampereen vanhimmalla pizzerialla on takanaan värikäs historia, johon nivoutuu tiukasti niin suomalaisen kuin tamperelaisenkin ravintola- ja ruokakulttuurin raju kehittyminen viime vuosikymmenien aikana. Tampere oli pitkään vain pihviravintoloiden tyyssija.

Nyt 40-vuotias Pizzeria Napoli kunnioittaa legendaarisen pizzakeisarin, vaasalaisen kauppaneuvos Rabbe Grönblomin (1950-2015) innovatiivista elämäntyötä. Grönblom perusti jo 1970-luvulla ensimmäisen pizzeriaketjunsa, Pizzeria N:o 1:n. Ketjun ruokaravintolat sijaitsivat eri kaupungeissa, ja ne oli nimetty Italian maineikkaiden kaupunkien mukaan. Ketjun toimipaikoista on alkuperäisessä olemuksessaan jäljellä vain tamperelainen Pizzeria Napoli. Grönblom loi sittemmin myös Koti-Pizza-ketjun.

Osuusliike Elannosta tuli vuonna 1986 Pizzeria N:o 1:n uusi omistaja. Elannon isännyys jäi kuitenkin varsin lyhytaikaiseksi. Esimerkiksi tamperelainen Pizzeria Napoli tuli perheomistukseen jo vuonna 1992, jolloin Napolissa ravintolapäällikkönä työskennellyt Kalle Räsänen osti paikan perheelleen Birgitta-puolisonsa kanssa.

Ylöjärveläiset Räsäset ovat isännöineet Pizzeria Napolia jo 26 vuoden ajan.

Pizzapassit kertovat uskollisesta asiakkuudesta

Nykyisin Pirkkalassa asuvat Tarja ja Pentti Taskinen ovat todistetusti Pizzeria Napolin uskollisia asiakkaita ruokapaikan perustamisesta lähtien.

Taskisten asiakasuskollisuudesta kertovat heidän henkilökohtaiset valokuvalliset pizzapassinsa.

Tarja Taskinen muistaa hyvin vuosien takaisen tuokion, jolloin hän siivosi jotakin laatikkoaan. Säilön kätköistä löytyi hänen pizzapassinsa ja kihlasormusten ostokuitti. Pentti Taskisella oli pariskunnan ainoa viinakortti ja luonnollisesti myös oma pizzapassi, jotka edelleen ovat rakkaita muistoja nuoruusvuosilta.

– Kun löysin pizzapassini, lähdin Timo-poikamme kanssa kaupunkiasioille. Päätimme poiketa pizzoille Napoliin, joten otin leikkimielellä pizzapassini mukaan pyytääkseni siihen leimat. Tarjoilijatar oli aluksi valokuvallisesta pizzapassistani hämillään ja meni näyttämään sitä esimiehelleen. Niin siinä lopulta kävi, että meille tarjottiin tuonkertaiset pizzat. Passini jäi Napoliin, Tarja Taskinen muistaa.

– Ja nyt se on siellä kaivettu näin pitkän ajan jälleen esille. Näin kuvallisen pizzapassini Aamulehdessä olleista ilmoituksista. Parasta on ollut se, että työtoverini ovat soitelleet minulle ja kysyneet, ”oletkos nähnyt kuvasi lehdessä”. Työkaverini ovat lisäksi tunnistaneet nimikirjoitukseni, jota mainoksessa on vähän näkyvillä, hän innostuu.

Pizzan makuun Venetsiassa ja Sisiliassa

Tarja ja Pentti Taskinen ovat olleet jo aviossa jo 52 vuoden ajan.

– Meillä on hyvä avioliitto, pariskunta hymyilee onnellisesti.

Pizza liittyy olennaisesti Taskisten yhteiseloon.

– Olimme 10-vuotishäämatkallamme postikortinkauniissa Venetsiassa, kun söimme ensimmäisen kerran pizzaa. Italialainen keittiö ja kulttuuri tekivät meihin molempiin lähtemättömän vaikutuksen. Meistä tuli pizzan ystäviä, he kertovat.

– Olimme lomamatkalla noina vuosina myös Sisiliassa, jossa käsityksemme pizzan herkullisuudesta vain vahvistui.

Noihin aikoihin Taskisten koti oli Tampereella. Tieto Pizzeria Napolin avaamisesta saavutti heidät varsin nopeasti, ja pariskunta alkoi käydä ruokaravintolassa säännöllisesti.

Pentti Taskinen silmäilee kaiholla alkuperäistä pizzalistaa, jossa on tarjolla 14 eri pizzavaihtoehtoa.

– Me muuten olemme syöneet tämän koko listan läpi eli olemme kokeilleet jokaista pizzaa, Pentti vakuuttaa.

Tarja Taskinen sanoo, että suosikkipizzat löytyivät hyvin sukkelasti.

– Ehdoton kestolempparini oli ja on edelleenkin pizza numero 5 eli Vagabonda, jossa on tomaattikastiketta, juustoa, kinkkua ja katkarapuja, hän luettelee.

– Myös Opera ja Calzone olivat alusta lähtien mielipizzojamme, pariskunta sanoo.

Hyvät muistot koko matkan varrelta

Pizzeria Napoli on edelleenkin Taskisten suuressa suosiossa.

– Kun olemme Tampereella, ajamme Napolin ohitse katsoen, pääsemmekö sisään ilman pitkää jonotusta, he kertovat.

– Muistamme, että jonotus on kyllä kuulunut vähän niin kuin aina asiaan.

Tarja ja Pentti Taskinen mieltyivät heti paikan avauduttua kolmeen asiaan.

– Pizzat ovat olleet aina herkullisia.

– Napolissa on ollut aina oma henkensä; se ruokahalua nostattava tuoksu on ihana.

– Henkilökunta taitaa palvelun.

Tarja ja Pentti Taskinen muistelevat, että kyllä he pizzerian alkuaikoina hivenen ihmettelivät paikkaa ja sen antia. Hyvin ruokaravintola on istunut tamperelaiseen elämänpiiriin.

– Mahtavaa, että ravintola on säilynyt Tampereella, he kiittävät.

”Vihreä Suomen Trikoon mekko kuvassa”

Aurinkoinen Tarja Taskinen katselee sanomalehden sivulta kuvallista pizzapassiaan.

– Minulla on tuossa kuvassa ylläni Suomen Trikoon valmistava mekko, hän naurahtaa.

– Mekkoni oli täysin samanväristä vihreää kangasta kuin Napolin ruokalistan kansikuvassa silloin oli, Tarja muistaa.

Tarja ja Pentti Taskinen iloitsevat siitä, miten paljon heillä loppujen lopuksi on yhteisiä muistoja tamperelaisesta pizzeriasta.

Molemmilla pitkät työrupeamat

Tarja ja Pentti Taskinen ovat olleet koko elämänsä ajan kovia työntekijöitä.

– Menin jo 14-vuotiaana ensimmäiseen työpaikkaani. Paiskin töitä yhtäjaksoisesti 49 vuoden ajan, kunnes jäin vapaaherrattaren päiville. Olen tehnyt koko pitkän urani konttorissa. Viihdyin työssäni, Tarja Taskinen sanoo.

– Myös minä menin työhön 14-vuotiaana ja tamperelaisittain luonnollisesti Valmetille, jossa aloitin siis vuonna 1961. Viimeiset työvuoteni olin Voitelukeskuksessa. Jätin työn tekemisen täyttäessäni 70 vuotta, Pentti Taskinen kertoo.

Taskiset rakastivat töitään, mutta he halusivat tehdä vapaa-ajastaankin juhlaa.

– Se tapahtui muun muassa käymällä silloin tällöin ulkona syömässä. Napolista tuli kohteemme.

– Myös poikamme tottui Napoliin. jossa käymme porukalla edelleenkin.

Napolin ansiosta pariskunnasta tuli Pizzeria N:o 1:n kanta-asiakkaita.

– Kun kävimme sukuloimassa Pohjois-Savossa, varasimme aina matkalle pysähdyksen Jyväskylässä, jossa samalla ketjulla oli mainio ruokapaikka.

Tarja Taskinen on ahkera käsityöläinen. Hänen taidonnäytteitään ovat muun muassa Sahalahti-ryijy ja Keski-Suomen kansallispuku.