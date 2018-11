Merkillisiä lastenvaatteita

Toiset arvostavat lastenvaatteissa tiettyä merkkiä, toiset hankkivat vaatteet sieltä, mistä halvimmalla saavat. Kirpputoreista on tullut salonkikelpoisia paikkoja lastenvaatehankintoihin, ja myös kotimaisia lastenvaatteita on nykyisin markkinoilla paljon. Tori.fi:n hakutilastojen mukaan Molo ja kotimainen Gugguu ovat tänä vuonna suosituimpia lastenvaatemerkkejä. Kestosuosikki Polarn O. Pyret on kolmantena. Tori.fi:n haetuimpiin lastenvaatemerkkeihin kuuluvat vuodesta toiseen myös Reima, Viking ja Marimekko. Välke piipahti Kangasalla järjestetyssä Silverjunglen Pop up -myymälässä kysymässä äideiltä, millaisia asioita he lastenvaatteissa arvostavat.