Joonas Soukkio Keskustanuorten kansainvälisten asioiden sihteeriksi

Pirkanmaan Keskustanuorten puheenjohtaja Joonas Soukkio on valittu Keskustanuorten kansainvälisten asioiden sihteeriksi. Pälkäneeltä kotoisin oleva Soukkio on toiminut viimeisen vuoden Keskustanuorten kansainvälisessä jaostossa ja ollut vaikuttamassa myös Keskustan eurovaaliohjelmaan. Hän opiskelee tällä hetkellä Valkeakosken Päivölä-opistossa kauppatieteiden ja johtamisen linjalla työskennellen samalla asiakaspalvelutehtävissä. Soukkio on myös ehdolla kevään eduskuntavaaleissa.

– Olen todella kiitollinen tästä luottamuksesta ja aion tehdä parhaani sekä nostaa keskusteluun enemmän globaaleja ihmisoikeuskysymyksiä ja ympäristöasioita, Soukkio toteaa.

Kansainvälisten asioiden sihteerin pesti on kaksivuotinen.