Joulupuu-keräys jälleen käynnissä

Joulupuu-keräys on jälleen käynnissä. Keräyksen tavoitteena on viedä palanen joulua lahjojen muodossa niihin koteihin, joissa joulupukki ei välttämättä muuten vierailisi. Joulupuukeräyksen kohteena ovat 0–18-vuotiaat tytöt ja pojat. Keräys on valtakunnallinen, ja sen toteuttavat nuorkauppakamarit ympäri suomen.

Joulupuukeräyksen organisaattorina Pälkäneellä toimii Pirkanmaan Nuorkauppakamari, joka hoitaa tapahtuman markkinoinnin lisäksi lahjojen toimituksen Pälkäneen perhetyölle. Keräys järjestetään Pälkäneen K-Supermarketissa 19.11–9.12. Myymälässä on joulukuusessa pakettikortteja, joista löytyy lapsen sukupuoli ja ikä. Lahjan oston jälkeen lappu tulee laittaa lahjan päälle ja jättää kauppaan. Kaupasta löytyy lisää toimintaohjeita ja myös lahjavinkkejä.

Pälkäneen perhetyö toimittaa lahjat niihin koteihin, jotka apua tarvitsevat. Pakettitalkoisiin nuorkauppakamari saa apua MLL Pälkäneeltä.

Kangasalla keräys on käynnissä Prismassa, ja siellä nuorkauppakamari tekee yhteistyötä seurakunnan kanssa.