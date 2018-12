Pirtillä tunnelmoidaan joulua

Mitä yhteistä on nauravaisilla silmillä, luonnonkiharilla hiuksilla ja musisoinnin ilolla? Vastaus on sopraano Linda Urbanski ja pianotaiteilija Maila Böhm, jotka pitävät tänä vuonna toisen yhteisen joulukonserttinsa. Viime vuonna he konsertoivat Tampereella, nyt he luovat joulutunnelmaa Kangasalan Pirtillä sunnuntaina 9. joulukuuta kello 16.

Linda Urbanski on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Lauluopintojen ohella hän tekee väitöskirjaa Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotekniikan laitoksella. Maila Böhm on valmistunut pianonsoitonopettajaksi Sibelius Akatemiasta. Muun musisoinnin ohessa hän on säestänyt lukuisia suomalaisia ooppera- ja viihdelaulajia.

Urbanski ja Böhm aloittavat musiikillisen yhteistyönsä vuonna 2015. Yhteen heidät saattoi Urbanskin laulunopettaja ja Böhmin pitkäaikainen ystävä ja konserttikumppani mestaribasso Jaakko Ryhänen.

Konsertin järjestää Kangasalan Nuorisoseura.