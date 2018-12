Joulupuurotilaisuus muistuttaa taas joulun vietosta Katukappelilla

Pälkäneen helluntaiseurakunnan katukappelissa valmistaudutaan joulun aikaan, koska jouluna vietetään Kristuksen syntymäjuhlaa. Katukappelin joulunaika alkaa lauantaina 8. joulukuuta kello 12 alkavalla kaikille avoimella joulupuurolla sekä hartaushetkellä.

Sunnuntaina 9. joulukuuta kello 16 seurakunnassa on joululaulujen ilta, jossa lauletaan yhdessä joulunaikaan liittyviä lauluja. Tilaisuuden teemana on ”Sillä lapsi on meille syntynyt”. Tilaisuus myös lähetetään suorana Internetiin. Linkki löytyy seurakunnan nettisivulta.

Joulumyyjäiset ovat vuorossa lauantaina 15. joulukuuta kello 10 alkaen. Leivonnaisten lisäksi myytävänä on arpoja ja joulupakettiin sopivia tuotteita, kuten kirjoja ja musiikkiäänitteitä. Myyjäisissä voi myös kuunnella joulumusiikkia, maistella glögiä ja pipareita sekä tehdä löytöjä lähetystorilla. Osa lähetystorin ja myyjäisten tuotosta menee lähetystyöhön Aasiaan.

Kaikille tarkoitetussa joulujuhlassa sunnuntaina 17. joulukuuta kello 16 lauletaan tuttuja joululauluja sekä kuullaan joulun sanomaan liittyvä puhe.