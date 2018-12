Vasemmisto piti perinteisen itsenäisyyspäivän muistotilaisuuden punaisten muistomerkillä

Kangasalan Vasemmistoliiton perinteinen muistotilaisuus vuoden 1918 punaisten muistomerkillä pidettiin itsenäisyyspäivänä. Puheen piti Milla Peltonen.

– Tänä vuonna, kun Suomen sisällissodasta on kulunut sata vuotta, tuntuu erityisen tärkeältä kokoontua tänne vakaumustensa puolesta kaatuneitten muistomerkille. Monella meistä on suvussa niitä, jotka päätyivät sisällissodan uhreiksi. Monia tuntuu juuri tänä vuonna askarruttaneen kysymys, mitä silloin oikeastaan tapahtui. Ja miksei noista tapahtumista ole avoimesti puhuttu, välttämättä edes perhepiirissä? Peltonen kyseli.

Peltonen jatkoi tämän vuoden osoittaneen, että sisällissodasta on yhä tarve kirjoittaa, lukea ja keskustella. Kyseessä on kansallinen trauma, jota on lupa surra. Ja kiviä on käännettävä niin kauan, kuin niitä käännettäviksi löytyy.

– Tänään, itsenäisen Suomen täyttäessä 101 vuotta, saamme toki olla onnellisia siitä, että elämme rauhan aikaa. Mutta yhteiskunnassamme on myös epäkohtia, jotka ovat kiristäneet tunnelmia ja kasvattaneet kuilua hyvin toimeentulevien ja vähäosaisten välillä. Tällä hallituskaudella moni köyhä on kokenut tulleensa kyykytetyksi. Meidän tehtävämme on pitää heidän puoliaan, Peltonen lausui.