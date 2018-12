Strutsitila Syrjynen on myynnissä

Pälkäneläisen matkailutilamatkailun kruununjalokivi on myynnissä. Strutsitila Syrjysen saa omakseen, kun maksaa 640 000 euroa.

Hintaan kuuluu noin 200 eläintä, kahvila-myymälä, hirsinen omakotitalo, hevostalli, strutsihalli, verstas, saunarakennus, teurastamo, Suomen korkein kota ja autokatos. Käytössä on 15 hehtaaria laidunta ja peltoa. Omaa maata on vajaat 3 hehtaaria.

Strutsitilan isäntä Ari Syrjynen sanoo, että tilalle etsitään nyt ponnekasta jatkajaa.

–Päätimme, että voisihan sitä jotakin muutakin tehdä elämässään. Ensi syksynä tulisi 20 vuotta täyteen strutsitilallisena. Jos jatkaja löytyy, meiltä saa hyvät neuvot ja suhteet aina Eurooppaan saakka.

Miksi ihmisen kannattaa ostaa strutsitila?

–Yksikään päivä ei ole samanlainen. Koko ajan oppii uutta. Strutsien kasvattaminen on mielenkiintoista touhua, jossa on sijaa myös omalle kekseliäisyydelle.

Todellista lähiruokaa

Tilan kävijämäärä on vakiintunut 12000 kävijään. Siinä on Syrjysen mukaan vielä kasvun varaa, sillä lähiruoka on entistä suositumpaa.

–Kun asiakas ostaa myymälästä lihapaketin, se tulee sadan metrin päästä omasta teurastamosta. Se on todellista lähiruokaa.

Isäntä muistuttaa, että strutsin hiilijalanjälki on pieni. Samoin vesijalanjälki. Esimerkiksi nauta juo päivittäin 50–60 litraa vettä, strutsi pärjää helteelläkin yhdellä vesilitralla.

Mitä Syrjysten talveen kuuluu, kun tila on kiinni?

–Päivittäin touhuamme eläinten kanssa. Rahtiteurastuksena teurastamme lampaita. Jonkin verran teurastamme myös nautoja, kuusipeuroja ja tietysti strutseja.

Jos jatkaja löytyy, Ari ja Anu Syrjynen opastavat häntä pitkäkaulojen saloihin, eikä kaikkea tarvitse opetalla alusta saakka.

Syrjyset huomasivat monen vuoden yrittämisen jälkeen, ettei esimerkiksi poikastuotantoa kannata tehdä koneellisesti hautomalla. Jo yli 10 vuoden ajan tilan poikaset on tuotu valmiina Belgiasta. Näin saadaan karsinat talveksi täyteen ja kierto pysyy yllä.

–Emme me Pälkänettä ole jättämässä. Jos jatkaja löytyy, olemme kyllä täällä neuvomassa. Laakereille emme jää lepäämään. Olen sitä mieltä, että ihminen oppii kaikkea, kun vain on innostunut, Ari Syrjynen sanoo.