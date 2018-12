Kansallispuvut kunniaan

Norjalaisilla on vahva kansallistunne, joka heijastuu muun muassa heidän loistaviin urheilusaavutuksiinsa. Yksi tämän kansallistunteen ilmentymä ovat kansallispuvut, joita Norjassa käytetään hyvin yleisesti. Lukion päättäjäistilaisuudessa oppilaat ovat kansallispuvuissa, ja kansainvälisissä naisten kongresseissa, sisarpäivillä yms. norjattaret esiintyvät kansallispuvuissa. Suomessa Linnan juhlissa näkyi hämmästyttävän vähän kansallispukuja.

Miksihän kansallispuvut tuntuvat olevan Suomessa aliarvostettuja? Niitä näkee melkein vain joissakin kansantanssiesityksissä. Harvoilla naisilla on niin vahva itsetunto, että hän laittavat kansallispuvun päälleen suurissa juhlatilaisuuksissa. Johtuukohan tämä siitä, että kansallistunne on Suomessa nykyisin kovasti aliarvostettu, sitä pidetään jopa vanhanaikaisena ja monikulttuuriseen maailmaan sopimattomana.

Päinvastoin! Eikö monikulttuurisuus ole juuri erilaisten kulttuurien rauhanomaista kanssakäymistä? Eivätkä yksin norjalaiset käytä edustustilaisuuksissa kansallispukuja, niin tekevät myös esimerkiksi japanilaiset ja kenialaiset naiset. Ryhdistäytykää, Suomen naiset ja miehet, hankkikaa kansallispuku ja kantakaa sitä ylpeästi oman kulttuurimme ilmiasuna.

Paul Tiililä