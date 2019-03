Viimeistään kolmen vuoden päästä – kenties jo aiemminkin – Linkosuon tehtaan takana Mannakorvessa komeilee kolmisenkymmentä kaupunkipientaloa. Kytketyt kolmikerroksiset talot ovat vastaus niille, jotka arvostavat kerros- ja rivitaloasumisen helppoutta ja omakotitaloasumisen mukavuutta.

– Kaupunkipientaloissa asuminen on yhteisöllistä ja myös perhekeskeistä, sillä uskomme, että asumismuoto kiinnostaa erityisesti lapsiperheitä. Suunniteltujen kaupunkipientalojen lähettyvillä on hyvät ja monipuoliset palvelut: koulut ja päiväkodit sekä hyvät julkiset liikenneyhteydet, Kangasalan kaupungin geodeetti Juha Iivonen miettii.

Kaupunkipientaloissa jokainen talo on omanlaisensa, mutta kytkettynä talot muodostavat värikkään ja urbaanin kokonaisuuden. Sisäänkäynti kaupunkipientaloihin on kadun puolelta, ja jokaisessa talossa on oma pihansa.

Kaupunkipientalojen kanssa samalle alueelle rakentuu aikanaan myös rivi- ja kerrostaloja. Alue käykin hyvästä esimerkistä siitä, mihin suuntaan kaavoitusta ja maankäyttöä halutaan Kangasalla kehittää. Tarkoitus on ohjata rakentamista siten, että jokaiselle olisi tarjolla jotakin mahdollisimman laajasti ympäri kaupunkia.

– Erilaiset asumismuodot tuovat alueille erilaisia ihmisiä, mikä on hyvä ja tavoiteltava asia. Toisaalta Kangasalan sijainti on senkaltainen, että erilaisten asumismuotojen sekoittaminen on osin pakko, osin tahtotila. Kaupunkimaisuus sekoittuu Kangasalla hyvin vahvasti luonnon läheisyyteen, Iivonen toteaa.

Kaupungin maankäytön suunnittelussa seurataan hyvin vahvasti trendejä. Viime aikoina Suomessa on esimerkiksi alettu rakentaa aiempaa pienempiä taloja. Kaupunkipientalot ovat yksi vastaus tähän, mutta kaupunki ei kuitenkaan suosi pelkkää rakennusten neliöiden vähentämistä.

– Haluamme toki ohjata omalla työllämme myös rakennusten neliömääriä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että alkaisimme suosia vain jonkin tietyn kokoisia rakennuksia, vaan pyrimme monipuolisuuteen tässäkin asiassa.

Kaupunkipientaloja on Vatialan lisäksi suunnitteilla myös Vesaniemen uimarannan läheisyyteen Urheilutien varteen. Kaupunki myy aikanaan molempien kohteiden tontit samalla tavalla kuin muutkin omakotitonttinsa.

– Todennäköisesti tontteja on kuitenkin mahdollista sekä ostaa että vuokrata, Iivonen täsmentää.

Palveluiden äärelle

Kaupungin maankäytön tavoitteena on tiivistää asutusta myös alueilla, jotka sijaitsevat sekä hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella että kaupallisten palvelujen äärellä. Konkretiaakin on jo olemassa: Pikkolan S-Marketin viereen alkaa lähiaikoina nousta kerrostaloja ja myös Prisman viereen Lentolaan on kaavoitettu paikkoja kerrostaloille.

Sama tavoite on keskustassakin, jossa jo rakennetaan uusia kerrostaloja vanhan linja-autoaseman paikalle ja uimahallin viereen.

– Keskustaa pyritään kehittämään ihmisten kohtaamispaikaksi, jossa viihtyvät kaikenikäiset ihmiset. Torin rakentaminen uudelleen ja modernin kauppahallin aikaan saaminen ovat lähivuosien isoja projekteja keskustassa.

Ihmisen kokoista suunnittelua

Juha Iivosen toiveissa on, että kaupunki saisi mahdollisimman paljon palautetta ajankohtaisista kaava- ja maankäyttöasioista. Erityisesti valmisteilla olevien kaavojen kuulemistilaisuuksissa on hyvät mahdollisuudet päästä kertomaan omia ideoitaan ja ajatuksiaan maankäyttöä koskien.

– Suunnittelutyötä pyritään aina tekemään ihmisen kokoisessa mittakaavassa. Niinpä arvostamme hyvin paljon niitä rakentavia mielipiteitä, joita kaupunkilaisilla asioista on.

Poimintoja ajankohtaisista hankkeista:

Vatiala:

Linkosuo. Alueelle tulee noin 450 asukasta rivi- ja kerrostaloihin. Asemakaavaehdotus nähtävillä alkuvuodesta 2019.

Pitkäjärvi. Vanhan varikon alueelle tullaan osoittamaan monimuotoista asuntorakentamista. Pitkäjärven soramontun alueen hyödyntäminen virkistyskäyttöön.

Veturitien risteykseen on tulossa kerros- ja rivitalorakentamista.

Vatialan koulun uudisrakennus noin 600 oppilaalle valmistuu kesällä 2020. Koulun ympäristöä, esimerkiksi kevyen liikenteen väyliä, kehitetään.

Holvastintien kiertoliittymän rakentaminen alkaa keväällä.

Vatialan keskustan kävelyraitin suunnittelu käynnistetään keväällä. Kävelyraitti muotoutuu Nattarinraitin ympärille.

Lemetyn leikkikentän peruskorjaus tehdään kesällä.

Lamminrahkan eritasoliittymä valmistuu ensi vuonna. Lamminrahkan alueen pääkadun, Mossin puistokadun, rakentaminen alkaa loppuvuodesta.

Suorama:

Valimon alueelle tulee asuntoja, virkistystoimintoja ja liiketiloja. Alueelle kaavoitettu paikka myös päiväkodille. Pikon Betonin alueen kaavaluonnos oli nähtävillä alkuvuodesta.

Suoraman keskustan kävelyraitin suunnittelu käynnistyy keväällä. Raitti kiertää koulun ja urheilukentän ympäristössä.

Kaarina Maununtyttären tien ja Aakkulantien liittymä muutetaan kiertoliittymäksi loppuvuodesta.

Nesteen liikenneympyrän tuntumaan on tulossa lisää kerrostalorakentamista Aakkulantielle ja Ristitielle.

Keskusta:

Keskustan elävöittäminen ympäristön parantamisella, työpaikoilla ja palveluilla. Kaavaehdotus Myllypohjan korttelista nähtäville kuluvan vuoden aikana.

Torin rakennussuunnittelu käynnistyy tämän vuoden aikana. Kauppahallin hankesuunnittelu käynnissä.

Pikkolan ympäristöön on lähivuosina rakentumassa useita rivi- ja kerrostaloja.

Kaupunkipientalotonttien kaavoittaminen Urheilutielle ja tontinluovutus lähivuosina.

Keskustan lisäksi koko kaupunkia koskevan taide- ja ympäristöohjelman on tarkoitus valmistua tänä vuonna.

Asema ja Ruutana: