Pankkilainakin kannattaa kilpailuttaa netissä

Kulutusluotto on kulutukseen tarkoitettu laina, jota voi hakea pankista tai rahoituslaitoksesta. Rahoituslaitokset myöntävät kulutusluottoja vakuudettomina, mutta pankista voi hakea myös vakuudellista lainaa.

Vakuudellisina myönnetään kuitenkin vain isommat kulutusluotot, joita voidaan hakea esimerkiksi kodin isompaa remonttia tai muuta isompaa tarvetta varten. Myös pankit myöntävät pienempiä kulutusluottoja vakuudettomia, jolloin kilpailuttaminen nousee tärkeään asemaan.

Lainojen kilpailuttaminen netin kautta on nopeaa ja vie vain pienen hetken. Tutustu alla tarkemmin pankkilainan kilpailuttamiseen ja siihen, miten löytyy edullisin lainatarjous.

Kulutusluottoa voi hakea myös pankista

Rahoituslaitosten myöntämät kulutukseen tarkoitetut luotot ovat monille tuttuja, mutta vakuudetonta kulutusluottoa voi hakea myös pankista. Kun kyseessä on vakuudeton laina, ei sen pantiksi aseteta omaa asuntoa tai muuta kiinteää vakuutta.

Lainoja tarjoava pankki voi olla perinteinen pankki, jolla on myös fyysisiä konttoreita. Yhä useampi pankki toimii nykyään kuitenkin kokonaan sähköisesti, jolloin perinteisistä pankeista tutut palvelut ovat tarjolla ainoastaan sähköisessä muodossa.

Vakuudetonta kulutusluottoa voi hakea moneen eri tarpeeseen, ja niiden yleisiin käyttökohteisiin kuuluvat erilaiset kodin hankinnat, matkustelu ja kodin pienemmät remonttityöt. Myös häiden ja muiden isompien juhlien rahoittamiseen haetaan yhä useammin lainaa.

Vakuudetonta pankkilainaa haetaan netistä sähköisen hakemuksen kautta. Kilpailuttaminen ennen sitä kannattaa, koska halvin pankkilaina tuo huomattavasti säästöä lainan takaisinmaksun aikana. Koska lainojen hakeminen on siirtynyt nettiin, voi myös pankkilainat kilpailuttaa helposti ja nopeasti kilpailutuspalveluiden kautta.

Vain isoimmat lainasummat myönnetään vakuudellisina

Isompaa kulutusluottoa voi hakea myös vakuudellisena, jos omistaa oman asunnon tai omaa muuta vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta. Jos lainan vakuudeksi asetetaan oma asunto, tulee asuntolainasta olla maksettu riittävästi takaisin ennen sitä.

Vakuudellisena myönnettävän lainan raja riippuu täysin pankista, mutta yleensä lainasumman on oltava vähintään 15 000 euroa tai yli. Tällaisia lainoja myönnetään harvemmin yleiseen kulutukseen, mutta ne voivat sopia esimerkiksi asunnon perusparannustöiden rahoittamiseen.

Kun haetaan vakuudellista lainaa, lainaprosessiin kannattaa varata hieman enemmän aikaa. Vakuuksien arvioiminen vie oman aikansa, eikä sitovia lainatarjouksia saa pankeilta yhtä nopeasti kuin vakuudetonta lainaa hakiessa.

Myös kilpailuttaminen vaatii hieman enemmän omaa aktiivisuutta, koska eri pankeilta joutuu pyytämään lainatarjouksia itse. Joskus vakuudellinen laina on myös varattu ainoastaan pankin omille asiakkaille, mikä rajaa osan pankeista kilpailutuksen ulkopuolelle.

Pankkilainojen kilpailuttaminen onnistuu netissä

Vakuudettoman pankkilainan kilpailuttaminen onnistuu puolestaan kokonaisuudessaan netissä, eikä se vaadi hakijalta isoa vaivaa. Lainapalveluiden kautta on mahdollista tehdä nopea lainojen kilpailuttaminen vain yhden hakemuksen välityksellä, jonka jälkeen lainatarjouksia saa hetkessä.

Vakuudetonta lainaa voi hakea aina 60 000 euroon asti, joten se sopii pieniin ja isoihin tarpeisiin. Lainasumman voi saada käyttöön parhaimmillaan jo saman päivän aikana, mikä mahdollistaa myös pikaisen rahantarpeen paikkaamisen.

Lainojen kilpailuttaminen kannattaa tehdä kilpailutuspalvelun kautta, joka välittää hakemuksen useille eri toimijoille. Yhteistyökumppaneina on rahoituslaitosten lisäksi perinteisiä pankkeja, jotka voivat tehdä halutessaan lainatarjouksen. Kaikki saadut tarjoukset kerätään yhteen paikkaan, jossa niitä on helppo vertailla.

Hakulomakkeen voi täyttää tietokoneella tai kännykällä, eikä se vie kuin muutaman minuutin. Joskus lomakkeen liitteeksi pyydetään vielä palkkakuittia, joka on hyvä olla valmiiksi saatavilla sähköisessä muodossa.

Kiinnitä huomiota näihin edullisen lainan löytämiseksi

Kilpailutuspalvelu hoitaa lainantarjoajien kilpailuttamisen, jolloin hakijan tehtäväksi jää ainoastaan saatujen tarjousten vertailu. Yleensä tarjoukset on järjestetty kilpailutuspalvelun sivuilla hintajärjestykseen, joten edullisin tarjous löytyy helposti. On kuitenkin hyvä tietää, mitä tunnuslukuja vertailuun on käytetty.

Pankkilainan kokonaishinta koostuu lainan korosta ja muista lainaan liittyvistä kuluista. Muita kuluja kutsutaan myös lainan sivukuluiksi, ja ne käsittävät esimerkiksi tilinhoitopalkkion.

Pankit voivat hinnoitella tekemänsä lainatarjoukset hieman eri tavalla, mikä tekee niiden vertailusta haastavampaa. Yksi voi periä hieman isommat kulut ja toinen korkeamman koron, mutta ei lainkaan sivukuluja.

Vertailua varten lainatarjouksissa on kuitenkin myös todellinen vuosikorko, jonka laskennassa on huomioitu kaikki edellä mainitut. Siten se kuvaa parhaiten kokonaishintaa ja sopii parhaiten lainatarjousten vertailuun. Halvin pankkilaina löytyy vertailemalla tarjouksia todellisen vuosikoron osalta ja valitsemalla sen perusteella edullisimman vaihtoehdon.

Lainan kokonaishintaan vaikuttaa myös takaisinmaksuajan pituus. Pitkä laina-aika lisää kokonaishintaa, koska korkoja ja kuluja ehtii kertymään pidemmältä aikaväliltä. Siksi lainalle ei kannata valita turhan pitkää maksuaikaa, vaan se kannattaa maksaa kohtuullisen aikavälin sisällä takaisin.