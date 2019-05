Kostia on pohjalainen laatusana?

KOSTIA AREENA -sanapari ei suomen kieltä olevasta areena-sanasta johtuen ole puhdasta englantia. Puhdasta suomeakaan pari ei ole; tämä puolestaan johtuu sanojen välisen yhdysviivan puuttumisesta. Kielen opettajat ovat kirjoituksessaan oikealla asialla.

Ollaan Pälkäneellä, niin miksei käytettäisi suomen kieltä. Pelkästään englantia osaavatkin täällä kyllä ymmärtäisivät Kostia-areenan joksikin halliksi. Britanniassa yhdysviivaton Kostia Arena kelpaisi kyllä.

Vain jos kostia mielletään adjektiiviksi eli laatusanaksi, voi Kostia Areena -sanaparin (ts. kostian areenan) tuntea suomenkieliseksi. Tällöin palloilemaan lähdettäessä sanottaisiin: mennäänpä kostialle areenalle.

Medelplanin pitäjässä liikuntakeskuksen nimen yhdysviivan puuttumista ei saisi puolustella sillä, että maamme puoliksi pullistelee sekokielisiä areenoiden nimiä.

Tässä suhteessa (Porin) Suomi Areena on ollut ikävin ja vaikuttavin malli. Suomi kun ei ole laatusana, vaan se on erisnimi eli propri, myös kotimaamme ja valtio. Tokihan Kostiakin (Kostian virta) on erisnimi – ei laatusana.

Lähinnä englantiin perustuvilla hakuroboteilla, kuten googlella, on mielestäni vaikutusta oikeakielisyyden hämärtymiseen.

Ponnistelkaa opettajat. Maailma on sana (Samuli Paronen).

Lukija