Melkein mestarikokkeja

–Aika lähellä tässä mestarikokkeja ollaan, myhäilee tyytyväisenä Aki Itäluoto, joka yhdessä poikansa Veetin kanssa on laittanut aasialaisen lohen viittä vaille valmiiksi uunia varten.

Sariolan opetuskeittiössä viereisessä keittiötilassa Kari ja Eemeli Korpisaari valmistavat jälkiruoaksi mustikkakukkoa vaniljakastikkeella. Tommi ja Jetro Jalava tekevät yhteiselle päivälliselle pähkinäisen päärynäsalaatin.

Hirvosen perheestä isä ja poika, Esa ja Eemeli, paistavat porkkanarieskoja sekä pyöräyttävät possukastikkeen. Jyrki Liukkonen kuorii perunoita muusia varten. Samaan aikaan pojat Eeli ja Luukas pilkkovat perunoita lohkoiksi, jotta ruoka valmistuisi nopeammin.

Viisi isää ja kuusi poikaa osallistui Sahalahden Marttojen järjestämälle Miesliesi-kurssille marraskuun kolmena peräkkäisenä tiistaina.

Enemmän voisi tehdä

Martta-järjestön järjestämän Miesliesi-toiminnan yhtenä tavoitteena on lisätä poikien ja isien yhteistä aikaa ja yhdessä tekemistä. Samalla halutaan vahvistaa miesten ja poikien roolia kotitöissä.

–Kyllä sen täällä olen huomannut, että poikia voisi ottaa vähän enemmän mukaan, Jyrki Liukkonen sanoo.

–Mutta sitä helposti tekee itse, kun tulee töistä kotiin ja pitää nopeasti saada valmista, hän myöntää.

Liukkosen perheessä syödään pääasiassa itse valmistettua kotiruokaa. Jyrki Liukkonen arvioi, että hänen ja hänen vaimonsa panostus ruoan tekoon on melko tasan fifty-fifty. Poikkeuksena tästä tasajaosta ovat riistaruoat, joiden valmistus on yksinomaan isännän kontolla.

–Syksyt metsästetään ja talvisin syödään pakastinta tyhjäksi.

Aki Itäluodon perheessä, johon kuuluu vaimo ja viisi lasta, ruokaa tekee useimmiten perheen äiti. Itäluoto sanoo Miesliesi-kurssille osallistumisen vaikuttaneen hyvällä tavalla siihen, että jatkossa kokkailuvastuu kotona jakautuisi tasaisemmin.

–Täällä tottuu itsekin tekemään.

Aloitus arvelutti

Aki ja Veeti Itäluoto maustoivat aasialaisen lohen muiden muassa tuoreella inkiväärillä, limellä ja chilipaprikalla, aineksilla, joita perheen isä ei ole aiemmin käyttänyt lohen valmistamisessa.

–Yleensä on ollut tilliä ja sitruunapippuria. Monessa ruoassa on täällä tullut vastaan perusaineksia, joita on aiemmin käytetty eri yhteydessä. On mielenkiintoista nähdä, että niin voi tehdä, Aki Itäluoto listaa kurssilla oppimiaan uusia asioita.

–Ensin arvelutti kurssille tulo. Mutta sitten kaikki lähti sujumaan mukavasti. On mukava porukka, hän kehuu.

Itäluodon muukin perhe on jo päässyt nauttimaan kurssin annista, kun isä ja poika -kaksikko valmisti kotona pannuleipää, jota se oli tehnyt yhdessä jo Sariolassa.

–Päästiin näyttämään kotiväelle, mitä osataan.

–Sanoivat, että hyvää on, 8-vuotias Veeti kertoi palautteesta.

Ohjevihko kotiin

Kotitalousasiantuntijat ovat pitäneet kolmen illan Miesliesi-kursseja eri puolilla Suomea. Osallistuminen niille on maksutonta. Kurssilta saa kotiin vietäväksi myös ruokaohjevihon.

Kurssikertojan alussa kurssin vetäjä jakaa osallistujille teoriatietoa. Sariolassa miehet ja pojat kuulivat tietoa esimerkiksi hävikkiruoasta, kierrätyksestä ja ravitsemusasioista. Viimeisellä kokoontumiskerralla kotitalousasiantuntija Pilvi Manninen peluutti Syö hyvää -pelin, jonka tuloksesta selviää, onko pelaaja pikaruokailija, sunnuntaikokki vai hyvän ruoan ystävä.

Miesliesi-toiminnan tavoitteista löytyy se totuus, minkä mukaan yhdessä tekeminen vahvistaa pojan itsetuntoa. Yhdessä vietetty aika edistää myös terveyttä ja ehkäisee ongelmia.