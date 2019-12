Kangasalan pääkirjaston julkisivua joulukuun koristanut animoitu joulukalenteri on nähtävillä vielä tapaninpäivänä. Tuolloin ovat esillä kaikki kalenterin luukut.

Joulukalenteri on koottu Kangasalan nuorten piirustuksista, joista t2+r –taidekollektiivin mediataiteilija Niko Tiainen loi projisoidun joulukalenterin. Pimeän aikaan pyörivän joulukalenterin jokaisen eri luukun animaatio kestää noin kolme minuuttia.

Joulukalenteri on osa Kangasalan kaupungin Valotori-hanketta, jonka tavoitteena on kaupungin keskustan elävöittäminen. Hanke on Kangasalan kaupungin, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden, Kangasalan nuorisovaltuuston ja t2+r–taidekollektiivin yhteinen projekti.

Valotori-hankkeen joulukalenterin valmistaminen alkoi elokuussa työpajoissa yläkouluissa ja lukiossa, joissa nuoret piirsivät aiheista ”Kangasalan tulevaisuus ja omat unelmat”. Työpajoja pidettiin myös nuorisovaltuuston nuorille loppu syksystä. Työpajoihin osallistui noin sata kangasalalaista nuorta.