Tintti Mikkonen jatkaa Talentissa

Tintti Mikkonen Kangasalta pääsi jatkoon Talent Suomi -ohjelmasta. Tintti raivasi tiensä 24 parhaan joukkoon. Suora semifinaalilähetys on edessä sunnuntaina 22.3.

– Hieno tunne on, en ollut varautunut kultaiseen nappiin. Tämä takasi paikan suoraan jatkoon. Tulilla tekeminen etenkin sisätiloissa on aina kuitenkin jännittävää, ja kaikki on pienestä kiinni, Tintti Mikkonen sanoo.

Koe-esitys kesti kaksi minuuttia. Ensin oli tuliosuus ja sitten tankotanssia. Tintti toteaa jännittäneensä jonkin verran, mutta pieni jännitys antaa vain hyvän adrenaliinipiikin.

Semifinaaliin Tintti aikoo valmistautua huolellisesti. Hänellä on useampi tuliväline kisassa. Turvallisuus on tärkeintä.

– Tulivälineen käsittely pitää olla hallussa. Koreografiat ja asut tulevat minulta omasta takaa. Sammutusboksit on mukana.

Tintti tekee esiintymisasunsa itse, samaten osan tulivälineistään. Metallisepän koulutus antaa hyvää pohjaa tekemiselle, aviomies Pekka Mikkonen toimii tuliturvamiehenä.

Lopullinen Talent-finaali on 5. huhtikuuta.

Tintti Mikkonen on pelannut tulien kanssa jo parikymmentä vuotta, joten kokemusta on kosolti. Eniten hän on esiintynyt Pirkanmaalla.