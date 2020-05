Koronakriisi muuttaa maailmaa, mutta on yksi, joka pysyy

Koronauutiset täyttävät lähes kaikki uutiset, ja sama tilanne on kaikkialla maailmassa. Kaikki lähettimme ovat kohteissaan ja viimeisten tietojen mukaan voivat hyvin. He tekevät etätyötä samalla tavalla kuin me täällä Suomessa kotoaan käsin. Kokoontumiset on kielletty ja liikkumista rajoitettu enemmän kuin meillä, mutta he kaikki ovat mahtavan luottavaisia ja rohkaisevat kirjeissään meitäkin täällä koti-Suomessa. Asta kirjoittaa Japanista uusimmassa kirjeessään, että meidän pitäisi hyväksyä muutos pysyvänä asiana. Koronakriisi varmasti muuttaa maailmaa, mutta on yksi, joka pysyy.

Elävä Jumala on pysyvä ja horjumaton. Se onkin parasta tässä muuttuvassa maailmassa, että on jotain pysyvää ja luotettavaa. Niin Japanissa kuin muuallakin on kokoontumiset kielletty, mutta Jumala toimii. Kun kirkoissa ei voi kokoontua, jumalanpalvelukset pidetään esimerkiksi striimaten, kokoukset ovat videokokouksia, ihmisiä autetaan ja kuunnellaan. On otettu digiloikka eli -harppaus. Puhelin, Facebook, WhatsApp, Teams-kanavat ovat kovassa käytössä. Ihmisistä pidetään huolta, ja samalla lähettimme saavat kotimaastaan tukea ja yhteyden myös rakkaimpiinsa.

Seija laittoi Ranskasta kuvan, jossa Kristus kantaa kärsivää maailmaa. Kuvan alla on teksti: We are safe. Olemme turvassa. Kaikki tiedämme Ranskankin vaikean koronatilanteen, mutta Seijakin tekee työtä kotoa käsin, ja hänellä on hoidossaan Bellone-vuohi ja Jesper-koira. Kirjeensä lopussa Seijakin painottaa, että vaikka moni asia onkin epävarmaa, niin Jumalan voima, kunnia ja rakkaus on muuttumaton. Kaukasiassa saa mennä kauppaan, apteekkiin tai postiin yksi kerrallaan luvan kanssa. Lapset pääsevät pihalle leikkimään harvoin ja vain kahdeksi tunniksi. Puistoihin ei saa mennä. Sielläkin ovat lapset leikkineet, askarrelleet ja touhunneet iloisesti kotona.

Lähettimme Saksassa kertovat olevansa terveitä ja tekevänsä työtä kotoa käsin. Yhteydet kotimaassa oleviin sujuu älypuhelimien avulla, ja nyt on aikaa tehdä uutta hengellistä materiaalia esimerkiksi youtubeen. He kirjoittavat, että Jumalalla on kaikki tiedossa ja hallinnassa. Hän on järkkymätön turvakallio, jonka varassa voi päivä vain ja hetki kerrallaan jatkaa elämää. Nepalissakin kadut ovat hiljentyneet ja ihmiset sulkeutuneet koteihinsa. Lähettimme nauttivat ja kiittävät Jumalaa ihanasta keväästä; lämmöstä, litujen laulusta ja ihanista kukkivista puista ja pensaista.

Aamukahvinkin voi nauttia kattoparvekkeella. Silti työ jatkuu kuten muuallakin etäyhteyksin ja koneen äärellä ahertaen. Siis kaikesta vakavasta tilanteesta huolimatta lähettimme maailmalla rohkaisevat meitäkin luottamaan Taivaan Isään kaiken keskellä. Monet heistä seuraavat myös Pälkäneen seurakunnan hengellistä ohjelmaa ja kiittävät jumalanpalveluksista ja hartaushetkistä. Ne rohkaisevat heitä siellä kaukana. Täällä saamme kulkea metsissä ja nauttia keväästä ja kesästä. Pidetään toisistamme huolta, soitellaan ja annetaan apua, missä voidaan! Toivotamme kaikille siunausta ja voimia.

Paula Eloranta, Pälkäneen seurakunnan lähetyssihteeri