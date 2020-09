Galleria Art Villa Armaan syyskuun näyttely esittelee grafiikan mahdollisuuksia

Paperihuone ry:n jäsentaiteilijat Anna-Maija Bergman, Pirjo Dufva, Marjaleena Etula, Anu Huhtakangas, Paula Jalassola-Huttunen, Pirjo Keskinen-Vento, Anna Kolehmainen, Maritta Kärki, Tiina-Katriina Mustonen, Ulla Niskanen, Riikka Puumalainen, Petra Saraste ja Päivi Toivonen ovat tarjonneet Kangasalan Pikonlinnan yhteisnäyttelyyn teoksia, joissa voi tunnistaa grafiikan eri menetelmien tarjoamat mahdollisuudet saada kuvaan monipuolisuutta. Näyttelyn teokset on juryttänyt Kouvolan kaupungin taidemuseon amanuenssi Mira Arkko.

Full of sounds and harmony -näyttelyn teemaan sisältyy toivo ja sen tarkastelu eri näkökulmista. Esiin tuodaan taiteilijoiden näkemyksiä toivon eri soinnuista, sävyistä sekä siihen sisältyvästä harmoniasta.

Paperihuone ry on vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka ylläpitää Hämeenlinnan keskustassa sijaitsevaa taiteilijoille vuokrattavaa galleriatilaa sekä grafiikanpajaa. Pajalla on jäsenistön käytössä taidegrafiikan tekemiseen tarvittava välineistö. Työskentely pajalla onnistuu omatoimisesti tai pienissä ryhmissä. Yhdistys järjestää kursseja ja työpajoja jäsenille sekä muille. Pajan yhteydessä on kahdeksan jäsentaiteilijan työskentelytilat.

Full of sounds and harmony 2.–30.9. Galleria Art Villa Armaassa (Armas Branderin katu 8, Pikonlinna)