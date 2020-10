Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) on antanut 29.9. THL:n maskisuositusta täydentävän suosituksen kansalaisille kasvomaskien käytöstä sairaanhoitopiirin alueella. Kangasalan kaupunki seuraa jatkuvasti THL:n valtakunnallisia ja PSHP:n alueellisia suosituksia sekä Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiä, ja organisoi ja ohjeistaa kaupungin toiminnan niiden mukaisesti. Alueellista varautumista ja toimenpiteitä ohjaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Pirkanmaalla epidemiatilanne täyttää tällä hetkellä kiihtymisvaiheen kriteerit ilmaantuvuuden osalta, joten PSHP suosittelee kasvomaskin käyttämistä THL:n perussuosituksen mukaisesti.

Lisäksi PSHP suosittaa maskin käyttöä sisätiloissa tapahtuvissa joukkokokoontumissa (esim. konsertit, teatteri, urheilutapatumat) sekä rajatuissa ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa (esim. ulkoilmakonsertit, festarit). Suositus ei koske tilanteita, joissa etäisyyksien pitäminen on mahdollista tai vakiintuneita yhteisöjä, kuten koulut, päiväkodit, toimistomuotoiset työyhteisöt ja harrastusryhmät. Lisäksi yleisesti suositellaan käyttämään maskia tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei onnistu. Toisen asteen oppilaitoksiin ei tässä vaiheessa ole annettu suojainsuositusta.

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti lähtökohtana on, että jokainen on itse vastuussa omasta maskin käytöstään, maskien hankkimisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Kangasalan kaupunki jatkaa maskien jakamista vähävaraisille Kangasalan Kaupunki-infossa (Lentolan Prisma), Kangasalan pääkirjastossa, Sahalahden terveysasemalla sekä Kuhmalahden kirjastolla normaalien aukioloaikojen puitteissa. Kaupungin jakamat maskit on tarkoitettu henkilöille, joilla ei itsellään ole mahdollisuutta maskeja hankkia. Kangasalan kaupunki on varautunut maskihankinnoillaan koronatilanteen muuttumiseen ja mahdolliseen maskien tarpeen kasvuun.

Epidemian hallinnassa on edelleen myös tärkeää, että käsihygieniasta huolehditaan ja muistetaan pitää riittäviä turvavälejä.