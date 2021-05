Punaisen Ristin viikko Luopioisissa

Suomen Punaisen Ristin viikkoa vietetään 3.–9. toukokuuta. Tänä vuonna viikon teemoja ovat kodin turvallisuus ja arjen ensiaputaidot.

Tapaturmat ovat merkittävä kansanterveysongelma. Tapaturmavammojen ja myrkytysten hoidosta aiheutuu toiseksi eniten hoitojaksoja erikoissairaanhoidossa ja kolmanneksi eniten terveyskeskusten vuodeosastohoidossa. Suuri osa tapaturmista tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla.

Korona-aikana vietämme paljon aikaa kotona. SPR kannustaakin kansalaisia käyttämään vähän aikaa kodin turvallisuuden arviointiin ja arjen ensiaputaitojen harjoitteluun. Hyviä vinkkejä löytyy esimerkiksi kotitarpaturma.fi -sivustolta ja linkkejä on jaossa SPR Luopioisten Fb-sivuilla.

SPR:n Luopioisten osasto jalkautuu Punaisen Ristin viikon merkeissä kylälle torstaina 6. toukokuuta. K-kaupan edessä on kello 10 alkaen jaossa seniorien Turvallisia vuosia -oppaita. Hyvää mieltä tuottavat SPR:n ystävätoimintaan osallistuvien lahjoittamat kukkaset, joita on jaossa ohikulkijoille, ja senioriklovnit, jotka vierailevat Luopioisissa kello 13 jälkeen. Lapsille on tarjolla ilmapalloja.

Tapahtumassa noudatetaan aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia ja turvaetäisyyksiä.