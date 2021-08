– Jos pystyn helpottamaan jonkun nuoren kouluuntuloa, silloin tämä työ tuntuu tärkeältä, sanoo Kangasalan yläkoulujen nuoriso-ohjaaja Santeri Rintalahti.

Helmikuussa työnsä aloittanut Rintalahti tuo nuorisotyötä osaksi koulujen arkea. Nuoret saavat mahdollisuuden matalan kynnyksen kontaktiin aikuisen kanssa.

– Tekeminen korostuu minun tavassani. Yhdessä nuorten kanssa katsotaan, mitä milloinkin huvittaa tehdä: onko se korttienpeluuta, frisbeegolfia, koripalloa vai jotakin muuta.

Santeri Rintalahti pyrkii olemaan se turvallinen aikuinen, jonka luo on helppo tulla. Hän kokee tekevänsä työtä vahvasti omalla persoonallaan. Vähemmän virallisessa ilmapiirissä on helppoa tavoittaa yhteinen kieli, nuorten oma kieli.

– En pyri mihinkään maailmanparannusmeininkiin. Minun kanssani nuoret voivat rentoutua ja hengähtää oppituntien välissä.

Kuuntele nuorta!

Oppilaita Pikkolan, Pitkäjärven ja Sariolan yläkouluilla on yli tuhat, joten tekemiselle ja vapaamuotoiselle jutustelulle on kyllä tarvetta. Jos jollakulla on isompaa ongelmaa ja murhetta, oppilashuolto toimii hyvin nuoren tukena.

Koska nuoriakin on niin iso joukko, erilaisia tarpeita ilmenee persoonasta riippuen. Santeri Rintalahti varookin yleistämästä mitään. Mikä toimii yhdelle, ei ehkä toimikaan toiselle.

Yhteisöpedagogiksi kouluttautunut 27-vuotias vaasalaissyntyinen Rintalahti on ehtinyt asua nyt pari vuotta Pirkanmaalla. Kokemusta on ehtinyt tulla jo lastensuojelunkin puolella työskentelystä.

– Kasvatusvinkkejä en lähde kyllä kenelläkään antamaan. Kyllähän sen nyt muistaa ihan omastakin nuoruudesta, että kommunikaatio välillä takkuaa vanhempien kanssa.

Yhden vinkin hän silti antaa: kannattaa kuunnella nuorta.

Kangasalan koulujen nuoriso-ohjaaja-hanke kestää vuoden 2022 huhtikuun loppuun asti. Se toimii aluehallintoviraston tuella.