Chargé d’Affaires of the Embassy of Ireland, Irlannin suurlähetystön lähetystöneuvos Edward Brannigan vieraili taannoin Kangasalla tutustumassa muun muassa lukion musiikkilinjaan ja Kaarina Maununtyttären historialliseen hahmoon Kangasala-talossa.

Branniganilla on antaa kolme vinkkiä niille, joiden suunnitelmissa on käväistä joskus – kenties koronakurimuksen hellitettyä – Irlannissa.

1) Pidä silmät auki. Unohda Facebook ja muu sosiaalinen media joksikin aikaa ja keskity siihen, mitä ympärilläsi tapahtuu.

2) Juttele ihmisille – useimmiten he kyllä puhuvat sinulle takaisin. Yksi myytti suomalaista on se, että kun heille puhuu, he vain katselevat kengän kärkiään – mutta ei se oikeasti niin ole.

3) Jos ajoitat matkasi kevääseen, saatat saada jopa hyvää säätä. Suomalaisia kylmä uimavesi tai pieni vesisade eivät taida juuri haitata; pienen sateen voi kokea ”mystisenä kelttiläisenä usvaharsona”.