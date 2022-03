Mikkolan Navetan luentosalissa on viime syksyn ja kevään mittaan järjestetty kirjakahviloita, joissa on päästy tutustumaan joukkoon pirkanmaalaisia kirjailijoita. Osa heistä on asunut ja työskennellyt Muodonmuutoksia ry:n Kohtaamo2 -hankkeen residenssitilassa Luopioisten Museotiellä kesällä 2021. Seuraavana – lauantaina 19. maaliskuuta kello 14 – esittelyvuorossa ja Seppo Rinteen haastateltavana on kirjailija J.P. Laitinen.

J.P. Laitisen esikoisromaani Lume (Teos 2019) sai kaksi kirjallisuuspalkintoa ja yhden ehdokkuuden. Kriitikot ovat verranneet kirjaa Fjodor Dostojevskin, Peter Handken, Thomas Bernhardin ja Ian MacEwanin tuotantoon. Tampereella asuva Laitinen on toiminut pitkään ympäristöjournalistina ja kirjoittanut kaksi tietokirjaa energia- ja ilmastoasioista. Toimittajan töistä hän on saanut muun muassa tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnon ja Keskon kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon.

Toistaiseksi viimeinen Kirjakahvila tältä keväältä pidetään 26. maaliskuuta, jolloin tutustutaan kirjailija Vilja-Tuulia Huotariseen ja hänen tuotantoonsa.