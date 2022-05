Vedenpinnat edelleen korkealla, tulvatilanne vaihtelee Pirkanmaan eri osissa

Pirkanmaan Ely-keskuksen mukaan suuressa osassa Pirkanmaata tulvatilanne on rauhoittunut. Useimpien järvien vedenpinnat kääntyvät viimeistään lähipäivinä laskuun. Laaja-alaisia vahinkoja ei ole odotettavissa, jos sää pysyy poutaisena.

Maakunnan kaikkein suurimpien järvien, kuten Iso-Längelmäveden, Iso-Tarjanneveden ja Keurusselän vedenkorkeudet jatkavat vielä nousuaan. Näillä järvillä vedenkorkeuksien ennustetaan nousevan noin toistakymmentä senttimetriä. Tästä johtuen vedenpinnat ovat korkealla vielä pitkälle kesään asti.

– Etelämpänä pellot ovat tulvineet esimerkiksi Akaan, Urjalan, Punkalaitumen ja Sastamalan alueilla. Nyt tilanne näyttää näillä alueilla paremmalta, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan Ely-keskuksesta.

Vesistösäännöstelyllä on pystytty merkittävästi ehkäisemään tulvia sekä säännöstellyissä järvissä että alapuolisissa vesistöissä.

– Kevät on ollut myöhässä ja vettä on edelleen runsaasti. Tästä syystä joudutaan edelleen varautumaan mahdollisten sateiden aiheuttamiin tulviin. Tämä näkyy etenkin Näsijärvellä, Pyhäjärvellä ja Vanajavedellä, joissa vedenpinta on hieman totuttua matalampi. Vedenkorkeudet saavuttavat tavanomaiset kesäkorkeudet näillä järvillä ennen juhannusta, arvioi vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen Pirkanmaan Ely-keskuksesta.