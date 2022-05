Residenssitoiminta rikastuttaa paikallista kulttuurielämää – Tauno Sairiala -kulttuuripalkinto myönnettiin tänä vuonna Muodonmuutoksia ry:lle

Vähän kuin kaiku, mutta paljon enemmän: Heijastaa ympäröivää todellisuutta, kommunikoi, tutkii, luo uutta. Näin Pälkäneen kunnan kulttuurisuunnittelija Marketta Pyysalo kuvaili tämän vuoden Tauno Sairiala -kulttuuripalkinnon saajaa – Muodonmuutoksia ry:tä – pääkirjasto Arkissa järjestetyssä palkinnonjakotilaisuudessa.

– Maailma muuttuu. Näissä muutoksissa Muodonmuutoksia elää hienosti mukana ja tarttuu niihin nopeasti, Pyysalo jatkoi.

500 euron suuruinen kulttuuripalkinto myönnettiin yhdistykselle taiteilijaresidenssitoiminnan aloittamisesta Luopioisissa. Kaksi vuotta sitten alkanut toiminta on jo kantanut monipuolisesti hedelmää ja rikastuttanut paikallista kulttuuritoimintaa. Toiminta jatkuu tällä tietoa ainakin ensi vuoden maaliskuun loppuun.

Residenssi keskellä kylää

Residenssi sijaitsee Luopioisten kirkonkylässä Mikkolan Navetan ja Muodonmuutoksia ry:n näyttelytilojen vieressä. Siihen kuuluu pieni asunto Museotie 3:n päädyssä ja reilunkokoinen työskentelytila samassa rakennuksessa. Residenssi on taiteilijalle ilmainen, mutta siihen sisältyy velvoite järjestää paikallisille jokin pieni tapahtuma, luento tai vaikkapa työskentelyn esittelytilaisuus.

– Residenssissä on majoittunut yli 20 taiteilijaa. Pääasiassa he ovat olleet pirkanmaalaisia, mutta joukossa on ollut myös kaksi helsinkiläistä, Muodonmuutoksia ry:n puheenjohtaja Tiina Poutanen kertoo.

Residenssissä vierailleet henkilöt ovat edustaneet monipuolisesti taiteen eri lajeja: esimerkiksi valokuvataidetta, kuva- ja videotaidetta ja kirjallisuutta.

– Parhaillaan residenssissä on kirjailija, teatteriohjaaja Harri István Mäki, Muodonmuutoksia ry;n varapuheenjohtaja Outi Nummi kertoi Arkin palkintojenjakotilaisuudessa.

Luopioisissa majoittuneet taiteilijat ovat viihtyneet kylässä hyvin. Kiitosta on tullut etenkin siitä, että moni arjen kannalta tärkeä asia – kauppa, apteekki, ravintola, kirjasto ja uimaranta – on residenssiä lähellä.

– Residenssitoiminta on taiteilijoille tärkeää. Välillä fyysinen paikanvaihdos tekee hyvää, kun pääsee pois arjen normaaleista ympyröistä, Pyysalo mietti.

Muodonmuutoksia ry:

Edistää tieteen, taiteen ja yleisön välistä vuoropuhelua.

Järjestää taidenäyttelyitä, luentoja ja seminaareja eri tieteen aloista sekä leirejä, työpajoja ja retkiä.

Toiminta keskittyy Luopioisten kirkonkylään, missä yhdistyksellä on näyttely- ja työtiloja.

Hallinnoi Mikkolan pihapiirin kahta näyttelytilaa: Mikkolan jyvämakasiinia ja Mikkolan luhtiaittoja.

Uusin residenssitoimintajakso jatkuu Luopioisissa maaliskuun 2023 loppuun. Residenssi sijaitsee osoitteessa Museotie 3.

