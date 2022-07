Kotiteatterin esityskiertue tuo elokuussa taiteen ihmisten olohuoneisiin

Perjantaina 12. elokuuta kello 19 Haltiassa esiintyy Kotiteatteri. Kotiteatteri on viiden esittävän taiteen ammattilaisen vuonna 2018 perustama ryhmä, jonka näyttämönä toimivat yksityiskodit.

Kotiteatterin tavoitteena on popularisoida uutta esitystaidetta, elvyttää kyläilyn katoavaa kansanperinnettä sekä ulottaa esitystaiteen kiertuetoiminta alueille, joissa esitystoimintaa ei normaalisti ole.

Kotiteatteri käyttää työkaluinaan laajaa kirjoa tanssin, teatterin, performanssitaiteiden, sekä ääni- ja valosuunnittelun osaamista. Kotiteatterin muodostavat Tuomas Laitinen, Aku Meriläinen, Elisa Piispanen, Ulla Päivikkö ja Laura Rämä.

Lippuvaraukset esityksiin tehdään osoitteesta info.kotiteatteri@gmail.com tai puhelimitse numerosta 0400 819 084. Olohuoneen tarkempi osoite toimitetaan varauksen yhteydessä. Esityksiin on vapaa pääsy, mutta paikkavaraus on tehtävä rajoitetun katsojamäärän vuoksi.

Kotiteatterin Olohuoneessa-esitys on tavallisten kotien olohuoneisiin sijoittuva paikka- ja tilannesidonnainen esitys, jonne katsojat kutsutaan vieraiksi, kuin kyläilemään toisen kotiin. Kuka tahansa voi ehdottaa oman kotinsa esityspaikaksi julkisen haun myötä. Esitys pohjautuu suomalaiseen hämärän hetken perinteeseen, joka on yhteen kokoontumisen hetken viettämistä ja pyhittämistä. Esityksen kesto on noin 1,5 tuntia. Elokuussa 2022 Olohuoneessa-esitys kiertää pirkanmaalaisia koteja. Kiertueaikataulun voit katsoa osoitteesta www.kotiteatteri.org.