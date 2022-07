Koronavirus leviää nyt vauhdikkaasti Pirkanmaalla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan laboratoriossa varmennettujen koronatapausten ilmaantuvuus on ollut nousussa heinäkuun alkupuolelta lähtien, ja viime päivinä myös sairaalassa hoidettavien koronapotilaiden määrä on lisääntynyt.

Tällä hetkellä Taysissa hoidetaan reilua neljääkymmentä koronapotilasta. Näistä yli puolet saa hoitoa sairaalahoitoa koronan vuoksi. Sairaalassa hoidetaan tällä hetkellä erityisesti iäkkäitä ja riskiryhmiin kuuluvia koronapotilaita, joilla on koronan lisäksi paljon muitakin syitä sairaalahoidolle. Tehohoitoon johtaneita tapauksia ei tällä hetkellä ole.

Koronatilanteen ennustetaan vaikuttavan niin, että sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä kasvaa tulevina viikkoina. Tämä tarkoittanee lisähaasteita muutenkin kovin kuormittuneessa päivystyksessä ja sairaalaosastoilla.

Sairaanhoitopiirin mukaan kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä omaan terveyskeskukseen, jos koronatauti on vaikea ja kotona pärjääminen aiheuttaa huolta. Jos oma terveyskeskus on suljettuna, Pirkanmaan päivystysapunumero 116117 neuvoo vuorokauden ympäri myös koronaan liittyvissä asioissa.

Ennen päivystykseen lähtöä tulee soittaa päivystysapunumeroon.

Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että rokotus on tärkein keino estää vaikeaa koronatautia ja koronan vuoksi sairaalahoitoon joutumista. Rokottamattoman tartuntariski on edelleen korkea. Neljänsiä rokotuksia annetaan nyt kunnissa iäkkäille ja riskiryhmiin kuuluville. Tämän lisäksi viidensiä rokotusannoksia annetaan niille 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan käyttää kasvomaskia esimerkiksi ruuhkaisissa liikennevälineissä ja sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Jos on flunssainen ja epäilee koronaa tai kotitesti on vahvistanut sen, on suositeltavaa pysyä kotona ja välttää turhia kontakteja muihin ihmisiin. THL suosittelee välttämään kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan. Aika lasketaan oireiden alkamisesta.

Riskiryhmiin kuuluvia kehotetaan menemään edelleen laboratoriossa tehtävään koronatestiin.

Heinäkuussa rokotusten rinnalle on saatu uusi suun kautta otettava lääke, jolla voidaan estää vaikeaa koronatautia. Lääke kohdennetaan koronavirusinfektioon sairastuneille aikuisille, joilla on vakavalle koronavirustaudille voimakkaasti altistava sairaus tai tila.