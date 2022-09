Tampereen Työväen Teatterin Come from away -musikaali muistuttaa kauniilla tavalla ihmisten hyvyydestä, auttamisen halusta ja yhteistyön voimasta. Näytelmän piti saada ensi-iltansa työväenteatterissa jo keväällä, mutta korona siirsi ensi-illan nyt syksylle.

Tositapahtumiin perustuvan musikaalin tapahtumapaikkana on kanadalainen pikkukaupunki Gander, joka vastaanotti 11.9.2001 tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen lentomatkustajia ympäri maailman. Reilun 10 000 ihmisen paikkakunnalle laskeutui muutamassa tunnissa 7 000 ihmistä, kun terrori-iskut sulkivat Yhdysvaltojen ilmatilan. Paikalliset tekevät parhaansa, jotta järkyttyneet ja peloissaan olevat yllättävät vieraat viihtyisivät siinä määrin kuin se katastrofin iskettyä on mahdollista.

Työväen teatterin lavalla nähdään huima esiintyjäkaarti, joka todellakin vakuuttaa. Musikaalissa keskitytään muutamaan henkilöhahmoon ja kerrotaan heidän tarinansa järkyttävien tapahtumien keskellä. Lentäjää näyttelevän Nina Tapion ääni kantaa vahvana ja kauniina, ja yksi vaikuttavimmista musiikkinumeroista onkin hänen koskettava soolonumeronsa.

Jonna Järnefeltin Dianen ja Mika Honkasen Nickin rakkaustarina puolestaan muistuttaa, kuinka rakkaus voi roihahtaa miten ja missä tahansa. Kaksikko tekee mainiot roolisuoritukset ja onnistuu välittämään ah niin kömpelön, mutta samalla väkevän rakkauden syttymisen uskottavasti ja ihanan liikuttavasti. Mieleen jää myös Petra Karjalaisen roolihahmon pelko ja suru oman, pelastajana New Yorkissa toimivan pojan kohtalosta.

Tarinaa kuljettaa läpi näytelmän juureva, irlantilaisvaikutteinen musiikki. Samuel Harjanne tekee musikaalissa jälleen kerran vakuuttavaa ohjaustyötä.

Come from away on täynnä vauhtia: tilanteesta toiseen edetään melkoisella vauhdilla ja lavalla on lähes koko ajan paljon väkeä. Välillä meinaa jo tulla tunne, voisiko hiljentää hieman ja vähemmän olla hieman enemmän. Kaiken kaikkiaan musikaali on kuitenkin niin viihdyttävää ja hienoa katsottavaa, että melkein hävettää, kun tällainen ajatus edes tulee mieleen.

Lavastus on melko yksinkertainen, mutta toimii hyvin. Pelkkien tuolien avulla saadaan rakennettua esimerkiksi lentokoneen matkustamo, jossa Ganderiin laskeutuvan koneen matkustajat joutuvat viettämään tunteja epätietoisina siitä, mitä on tapahtunut.

Moneen kertaan palkittu Come from away sai kantaesityksensä Broadwaylla vuonna 2017.

Arvio: Neljä tähteä

Come From Away -musikaalin työryhmä: