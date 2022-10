Vastuullisuusajattelun ja digitalisaation myllertämällä tekstiili- ja muotialalla on valtavaa kasvupotentiaalia – potentiaalista pitäisi alan liiton mukaan ottaa kaikki irti, jotta Suomi ei ajaudu kehityksen nurjalle puolelle

Tekstiilit ovat vahvasti läsnä arjessa: jopa niin paljon, ettei sitä tule aina ajatelleeksi: joka päivä pistämme vaatetta ylle, kuivaamme kasvomme ja vartalomme pyyhkeeseen ja kietoudumme päivän päätteeksi lakanoihin.

Tekstiili- ja muotiala elää parhaillaan murroksessa: kierrätys, vastuullisuus ja digitalisaatio muokkaavat tätäkin alaa valtavasti. Jossain vaiheessa näytti jo siltä, että suomalainen tekstiiliteollisuus menee kohti auringonlaskua, mutta nyt tulevaisuus näyttää valoisalta. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski sanookin, että Suomella on mahdollisuus olla alan edelläkävijä.

– Tekstiili- ja muotialalla on merkittävä mahdollisuus kasvuun: alalla on tunnistettu potentiaalia 1,2 miljardin euron investointeihin ja jopa 17 000 uuden työpaikan luomiseen. Suomesta voidaan rakentaa kestävän ja vastuullisen tekstiiliteollisuuden johtava maa, mutta toki tämä vaatii paljon päämäärätietoista työtä, Niinikoski lausuu.

Tekstiili- ja muotialan kasvun painopisteitä Niinikoski näkee olevan erityisesti raaka-aineissa ja niiden kehittämisessä, materiaalien jatkojalostuksessa, älykkäissä tekstiileissä ja teknisissä tekstiileissä – brändiperusteista liiketoimintaa unohtamatta.

– Keskeisintä olisikin kehittää ja miettiä juuri brändiperusteista liiketoimintaa. Jalostettua lopputuotetta tulisi saada eteenpäin isommilla volyymeilla maailmanmarkkinoille, Niinikoski lisää.

Erityistä tilausta ja potentiaalia on teknisillä tekstiileillä, joiden käyttöaiheet ovat varsin moninaiset. Kyseessä on kirjava ryhmä erilaisia materiaaleja, joilta vaaditaan korkeaa teknistä laatua. Tällaisten tekstiilien markkina on Niinikosken mukaan huomattavassa kasvussa paitsi Suomessa myös maailmanlaajuisesti.

– Nyt olisi tärkeää luoda entistä parempia edellytyksiä kasvulle: kasvattaa osaamista ja varmistaa osaavan työvoiman saatavuus.

Niinikosken toiveissa onkin, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattaisiin tekstiili- ja muotialan kasvuohjelma.

Tehdaskierros ja keskustelutilaisuus Printscorpiolla

Niinikoski puhui maanantaina Aitoossa Printscorpiolla, jonne oli kokoontunut iso joukko tekstiili- ja muotialan toimijoita. Iltapäivän aikana tutustuttiin Printscorpion tehtaaseen toimitusjohtaja Tommi Helmisen johdolla. Niinikosken puheenvuoron jälkeen kuultiin kommenttipuheenvuoro kansanedustaja Pauli Kiurulta (kok).

Kiuru kiitteli Niinikoskea tärkeistä huomioista ja nosti esiin varsinkin sen, että sellusta on nykytekniikalla mahdollista valmistaa tekstiiliä ja jalostaa sitä.

– Suomessa on paljon metsää, kuten kaikki tiedämme. Tällainen arvoketjuajattelu on tärkeä ja siinä on kasvupotentiaalia. Lisäksi kiinnittäisin huomiota alan koulutusketjuun. Alalla tarvitaan monenlaista osaamista, Kiuru sanoi.