Rakkaus – tuo sana, joka on saanut lukemattomat taitelijat kautta aikojen purkamaan sieluaan muun muassa kirjallisuuden, kuvataiteen, musiikin, teatterin, tanssin ja elokuvan kautta, vaikuttaa kätkevän sisälleen mysteerin, elämää eri tavoin mullistavan voiman. Rakkauden vaikutuksen voivat tunnistaa niin rakkaudesta osalliset kuin siitä osattomatkin. Joku on sanoittanut, että elämän tarkoitus on rakastaa ja olla rakastettu.

Ensi sunnuntain evankeliumitekstissä Jeesus toteaa rakkauden kaksoiskäskyn olevan kaikista käskyistä tärkein: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Rakastamaan käskeminen voi kuulostaa äkkiseltään vähän oudolta: ei kai rakkautta voi käskeä tai pakottaa, eikös se virtaile villinä ja vapaana siellä missä tahtoo.

Rakkaus ei kuitenkaan ole vain tunne, jotain hallitsematonta maailmassa vaikuttavaa energiaa. Se on erityisesti toimintaa ja valintoja. Jumala, joka itse on Rakkaus, saapui maan päälle Jeesuksen persoonassa. Jeesus osoitti rakkautta kohtaamilleen ihmisille toiminnan kautta. Usein hän kysyi, mitä ihminen tarvitsi, mitä hän toivoisi Jeesuksen tekevän. Jeesus kohtasi, kuunteli, otti todesta ja auttoi. Ja lopulta rakkaus vei Jeesuksen äärimmäiseen toimintaan: kärsimään ristille ja antamaan henkensä, jotta me saisimme tulevaisuuden ja toivon, vapauden synnin ja kuoleman kahleista.

Rakkauden kaksoiskäsky on oikeastaan rakkauden kolmoiskäsky. Siihen sisältyy suhde Jumalaan, itseeni ja lähimmäiseen. Käsky ohjaa meitä kysymään, mitä Jeesus tekisi. Se ohjaa kysymään toiselta, mitä hän tarvitsee, miten voisin olla omalla paikallani avuksi. Entä mitä itse tarvitsen, jotta voisin olla lähimmäisenä toisille. Ennen muuta se ohjaa meitä kääntymään Jumalan puoleen, kiittämään Häntä kaikesta hyvästä elämässämme ja antamaan koko elämämme Hänen käsiinsä. Meiltä ihmisiltä nimittäin rakastaminen tuppaa hyvästä tahdosta huolimatta jäämään puolitiehen. Mutta ei Jumalalta, joka toteaa lain vaatimuksen edessä: Se on täytetty.

Elina Oksanen

seurakuntapastori

Kangasalan seurakunta