Tuoreen asennetutkimuksen mukaan 93 prosenttia suomalaisista pitää verojen maksamista kansalaisen tärkeänä velvollisuutena. Selkeä enemmistö eli 82 prosenttia luottaa verotuspäätöksen oikeellisuuteen. Ennakkotiedot perustuvat Verohallinnon teettämään laajaan valtakunnalliseen haastattelututkimukseen.

– Jopa 93 prosenttia suomalaisista on samaa mieltä siitä, että verojen kerääminen on tärkeää hyvinvointivaltion ylläpitämisen vuoksi, ja 88 prosenttia maksaa mielihyvin veronsa, koska he haluavat tukea hyvinvointia yhteiskunnassamme, Verohallinnon palvelupäällikkö Janne Myyry sanoo.

Tutkimustulosten mukaan 70 prosenttia maksaa veronsa mielellään ja 69 prosenttia tuntee saaneensa vastinetta maksamilleen veroille.

Viime vuoteen verrattuna myönteinen suhtautuminen verojen maksuun on vähentynyt hieman: vuosi sitten 95 prosenttia vastaajista piti verojen maksua kansalaisen tärkeänä velvollisuutena ja 96 prosenttia piti verojen keräämistä tärkeänä hyvinvointivaltion ylläpitämisen vuoksi.

Tutkimustulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien tulosten kanssa, koska tutkimuksen vastausasteikko on nyt muuttunut neliportaisesta viisiportaiseksi. Vastausjakaumaan on lisätty neutraali vastausvaihtoehto. Verohallinto teettää asennetutkimuksen jatkossa vuosittain.

Suhtautumiseen verojen maksuun ja lopulta verokertymän takaamiseen vaikuttaa myös veroasioinnin sujuvuus. Verohallinto toivoo, että ensi keväänä valittava uusi eduskunta edistäisi muutoksia, joiden avulla verotus olisi entistä automaattisempaa ja nivoutuisi saumattomasti osaksi sekä yksityishenkilöiden että yritysten arkea.

– Välttämättömästä veroasioinnista pitää tehdä oletusarvoisesti digitaalista. Julkisten palveluiden kehittämisessä on pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään digitalisaatiota niin, että palvelun saajan asiointitarve poistuu tai vähenee merkittävästi. Oletusarvoisesta digitaalisuudesta on tehtävä kaikkea valtionhallinnon palvelukehitystä ohjaava ja velvoittava periaate, Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura sanoo.

Heikuran mukaan tarvitaan lakimuutoksia, jotka helpottavat verotukseen liittyvien velvoitteiden hoitamista ja vähentävät hallinnollista työtä sekä asiakkailla että Verohallinnossa. Lisäksi tarvitaan erilaisten tietojärjestelmien yhteispeliä, missä digitaalinen tieto liikkuu erilaisissa arjen tilanteissa reaaliaikaisesti.

Tuoreen asennetutkimuksen toteutti Verohallinnon toimeksiannosta Feelback Oy. Tutkimukseen haastateltiin 1005 iältään 15–74-vuotiasta henkilöä puhelimitse lokakuussa 2022. Haastattelut kiintiöitiin asuinalueen, sukupuolen ja iän mukaan. Valtakunnallisen haastattelututkimuksen virhemarginaali on enimmillään 3 prosenttiyksikköä.

Henkilöiden ja yritysten tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi 9. marraskuuta.