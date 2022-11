Sorolan portaiden maisemissa kuvattiin uutta kotimaista tv-sarjaa – Mikko Leppilammen tähdittämä ”Lahti 2001” näkee päivänvalon ensi vuonna

Kangasalla kuvattiin tiistaina kotimaista televisiosarjaa, joka saa ensi-iltansa ensi vuonna. Yksi kuvauskohteista löytyi Sorolan portaiden maisemista.

Ensi vuonna Ruudussa ja myöhemmin Nelosella nähtävä fiktiivinen Lahti 2001 -tv-sarja kertoo suurta julkisuutta saaneesta ja suomalaista urheilukansaa järkyttäneestä vuoden 2001 doping-skandaalista.

Sorolassa kameran edessä nähtiin sarjan pääosaa esittävä, Pälkäneellä syntynyt Mikko Leppilampi. Leppilampi esittää sarjassa fiktiivistä, Lahdessa asuvaa urheilutoimittajaa, jolla on taustallaan epäonnistunut hiihtoura. Hän alkaa tutkia mielenkiinnolla Lahden MM-kisojen tapahtumia.

Kuusiosaisen draamasarjan ohjaavat Lauri Nurkse ja Riku Suokas, ja sen tuottaa Take Two Studios. Kangasalalainen Suokas on myös ideoinut sarjan yhdessä Ilkka Hynnisen kanssa, ja käsikirjoitus on Suokkaan sekä Heikki Syrjän kynästä.

Muun muassa Ruudussa nähdyn Koskinen-draaman ohjannut Lauri Nurkse kommentoi tiedotteessa haluavansa ”viedä katsojat ikonisten tapahtumien lähelle pohtimaan ja kokemaan riemua, hämmennystä, häpeää ja hyväksyntää sekä lopulta ymmärrystä”.

– Ohjaajana rakastan tarinoita ihmisistä ja heidän vaikeista valinnoistaan. Tarve saada hyväksyntää muilta ja kokea yhteenkuuluvuutta voi ajaa ihmisen tekemään kyseenalaisia ratkaisuja, joilla on kauaskantoiset seuraukset. Lahti 2001 -sarjassa pääsemme tutustumaan hahmoihin elämänsä huipulla ja syvyyksissä.

Kuvaukset jatkuivat tiistaisen Kangasala-päivän jälkeen muualla Pirkanmaalla. Lahdessa on määrä kuvata alkuvuodesta.