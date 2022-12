Koulukiusaaminen ja teiden hiekoitus kirvoittivat kielenkannat Nuijantalolla järjestetyssä kuntalaisillassa

Ei määrä, vaan laatu. Vanha sanonta piti paikkansa, kun Nuijantalolla torstaina 1. joulukuuta järjestettyyn kuntalaisiltaan osallistui vain kymmenkunta pälkäneläistä. Pieni yleisö osoittautui todella aktiiviseksi. Paikalle saapuneet viranhaltijat saivat vastata kysymyksiin muun muassa koulukiusaamisesta, lasten lukutaidosta ja teiden talvikunnossapidosta.

Ensiksi kuitenkin puhuttiin Pirkanmaan hyvinvointialueen starttaamisesta ensi vuoden tammikuussa. Aloitukseen on aikaa 3,5 viikkoa. Kunnanjohtaja Pauliina Pikka totesi, että hyvinvointialueella on vielä paljon haasteita, ennen kuin kaikki sujuu tammikuussa toivotusti. Pikka sanoi, että vielä on myös hämärän peitossa, miten hyvinvointialueen yhteistyö toimii kunnan suuntaan.

– Meillähän on ennestään kokemusta yhteistoiminta-alueesta Kangasalan kanssa. Kyllähän siinäkin oli paljon haasteita. Emme saaneet ennaltaehkäisevään työhön juurikaan apua ja tukea, Pikka sanoi.

Kuntalaisen kannalta on selvää, että sähköisten palveluiden määrä kasvaa. Pälkäneen hyvä valokuituverkko nousi esiin, mutta toisaalta yleisöä huoletti ikäihmisten tilanne. Pälkäneellä on yli 65-vuotiaita noin 30 prosenttia ja kaikki eivät ole digipalveluiden käyttäjiä.

– Nimenomaan kylissä meillä on ikääntyvää väestöä. Meillä on myös pitkät välimatkat ja vähäinen joukkoliikenne. Olemme kuntana tuoneet esille toiveen, että lähipalvelut eivät supistuisi. Olisi väärin, että ikääntyvä väestö joutuu kulkemaan pitkiä matkoja, Pauliina Pikka sanoi.

Möhkölumeen ei lähdetä

Teiden talvikunnossapito nousi vahvasti esiin yleisön kommenteissa.

– Mihinkään möhkölumeen ei lähdetä rollaatorilla. Ja pihaliittymään ei saa jättää vallia, todettiin yleisön joukosta.

Kunnan hyvinvointikoordinaattori Elina Virta myönsi, että teiden hoitoa koskevia viestejä on tullut hänelle paljon Pakanrannan liukkaita juurakoita myöten.

– Lähdemme teknisen johtajan kanssa kierrokselle katsomaan ne paikat, joista on kerrottu koskien muun muassa hiekoitusta ja valaistusta, Virta lupasi.

Sivistysjohtaja Tiina Kivinen totesi, että riittävät katuvalot ja asiointiväylien levähdyspenkit ovat yksi konkreettinen tapa edistää kuntalaisten liikkumista ja sitä kautta hyvinvointia.

Neuvolasta saa lukureseptin

Lasten ja nuorten lukutaidon ja koulukiusaamisen kitkemisen eteen tehtävä työ kiinnosti yleisöä. Tiina Kivinen kertoi, että kunnan kulttuuripalveluissa on kehitetty lukuresepti neuvolan ja kirjaston yhteistyönä. Lastenneuvola ”määrää” perheelle lukureseptin, jonka avulla kirjastosta haetaan ”lääkettä” eli lapsen kanssa yhdessä luettava kirja.

Elina Virta kertoi, että kouluissa testataan oppilaiden lukutaitoa alakoulusta saakka. Jos aihetta on, tilanteeseen puututaan varhain. Koulukiusaamisen havaitsemisessa auttaa puolestaan muun muassa kouluvalmentaja.

– Kouluvalmentajat ovat aivan uusi ammattiryhmä. Kouluvalmentaja kulkee oppilaiden parissa ja hänelle on helppoa mennä juttelemaan, Virta sanoi.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Rainer Zeitlin totesi, että kuntalaisillan tapaiset tilaisuudet, joissa kuntalaiset voivat vapaasti tuoda esiin huolenaiheitaan, ovat toimiva tapa jatkossakin. Hän sanoi myös, että ihmisten on otettava nykyistä korostetummin vastuu omasta ja läheisten hyvinvoinnista.

– Keskitettyä paimentamista ei ole enää olemassa. On otettava vastuu omasta terveydestä niin pitkälle kuin siihen voi itse vaikuttaa.