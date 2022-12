Kangasalan kaupunki ottaa torilla sijaitsevalle liityntäpysäköintialueelle käyttöön samat rajoitukset kuin muillekin torialueen pysäköintipaikoille.

Liityntäpysäköinnille on ollut osoitettuna torin itälaidalta paikkoja, joissa on 12 tunnin aikarajoitus. Palautetta liityntäpysäköintialueesta saaneen kaupungin pysäköinninvalvonnan näkemys on, että nykyisin paikkoja käyttävät lähitalojen asukkaat, eivätkä liityntäpysäköintiin tarkoitetut paikat ole joukkoliikenteen käyttäjien käytössä.

Kaupunki luopuu liityntäpysäköinnistä, koska torilla sijaitsevan pysäköintialueen on tarkoitus palvella alueen asiointipysäköintiä. Kaupungin osoittamat liityntäpysäköintialueet sijaitsevat jatkossa Tarpilassa, Tupatiellä Suoramalla sekä Artturintiellä Lentolassa.

Torilla on arkipäivinä kolmen tunnin aikarajoitus kello 8 ja 18 välisenä aikana sekä pysäköinnin alkamisen osoittamisvelvollisuus.