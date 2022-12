Lukemista lomalle tai täytettä pukinkonttiin – katso kirjavinkit lapsille ja nuorille

Joululoma tulee, eikä jälkikasvulla ole mitään tekemistä? Vai kaipaako pukinkontti vielä täydennystä? Ei hätää, Kangasalan pääkirjaston kirjastovirkailijat Essi Ihonen, Annika Pihlaja ja Johanna Tuomi antavat pätevät vinkit uudehkoista lasten ja nuorten kirjoista, jotka kannattaa lukea!

Alle kouluikäiset

Maria Kuutti: Onni ja Aada kirjastossa

Kaverukset Onni ja Aada pääsevät päiväkotiryhmänsä kanssa tutustumaan kirjastoon. Mitä kaikkea voikaan löytyä, kun lapset hiippailevat hyllyjen välissä kirjastoagentteina? Kirjasarja kuvaa lapsiperhearkea lempeän samaistuttavalla otteella.

Emilia Erfving: Kasan nenä

Metsässä asuva, ilmeikäs Kasa on kadottanut nenänsä. Elämä ilman nenää on kurjaa, mutta uuden löytäminen ei ole helppoa. Miten ongelma lopulta ratkeaa?

Anneli Kanto: Virtasten joulut

Viisi villiä Virtasta -sarjan uusimmassa osassa Virtasten perhe muistelee aiempien joulujen hullunkurisia sattumuksia ja kommelluksia. Koskaan ei ole joulunvietto mennyt Virtasilla niinkuin Strömsössä, mutta kaikilla on ollut vauhdikkaista käänteistä huolimatta (tai juuri siksi) superhauskaa.

Alakouluikäiset

Heidi Viherjuuri: Hilja ja synttärisoppa

Hiljalla on pian kahdeksanvuotissynttärit, mutta mahtaako kukaan muistaa niitä, kun vaarikin on menossa naimisiin eikä edes tunnu tietävän, kuka on morsian. Koko perhe käyttäytyy kummallisesti ja Hilja alkaa jo miettiä pois kotoa muuttamista. Hiljasta ja hänen perheestään kertovan sarjan uusin, seitsemäs osa.

Vuokko Hurme: Karmeat taruolennot

Tässä lasten ja nuorten Tietopalat-tietokirjasarjan osassa kerrotaan nimensä mukaisesti karmeista taruolennoista eli hahmoista, joita tiede ei ole pystynyt selittämään. Esittelyyn ovat päässeet muun muassa harpyija, jeti ja näkki. Julia Savtchenkon kiehtovan karmiva kuvitus täydentää lukuelämyksen.

Elina Rouhiainen: Hirmunsilmä (Nelimaan tarinat -sarjan toinen osa)

Vaahkalinnan kaupungissa säilytettävät, asukkaille hyvinvointia tuovat salaperäiset mahtaat ovat kadonneet. Onnistuuko lapsinelikko selvittämään, mitä niille on tapahtunut, ennen kuin valtakunta ajautuu kaaokseen? Monen ikäisille sopivan tarinan voi lukea, vaikkei sarjan aloitusosa Valkeantuoja (ilmestynyt 2021) olisikaan tuttu.

Nuoret

Sanni Ylimartimo: Pimeässä hohtavat tähdet

Koskettava säeromaani 14-vuotiaasta Mirasta, joka pakenee koulukiusaamista K-popin maailmaan ja netissä tapaamiensa ystävien seuraan. Mitä tapahtuu, kun suosikkibändi tulee Suomeen esiintymään?

Reija Kaskiaho: Maantiekiitäjä

Onko mitään tehtävissä, kun kaikki tulevaisuuden suunnitelmat murenevat yhden uimahypyn vuoksi? Synkästä aiheestaan huolimatta Maantiekiitäjä on toivoa ja uskoa antava kirja, joka pitää otteessaan alusta asti; se antaa sekä vertaistukea että ymmärrystä erilaisuutta kohtaan.

Aarre-novelleja (Nokkahiiri-kustannus), toimittaneet Mervi Heikkilä ja Kirsi Pehkonen

Selkonovellien kokoelmasta ei toimintaa puutu. Novelleja ovat kirjoittaneet suomalaiset eri genrejen taitajat ja ne sopivat laajasti yläkouluikäisille. Teemoja ovat muun muassa ystävyys, maahanmuutto ja arkea ripauksella kummallisuutta.