Hartauskirjoitus: Jeesus auttaa hädässä

Matt. 14:22-33.

Tunnetko epäuskoa? Jos tunnet ja vieläpä usein, olet uskossa. Jos et tunne epäuskoa, niin et piittaa Jeesuksesta, vaan Hän on sinulle yhdentekevä. Tai et käytä aikaasi uskonasioiden pohtimiseen, vaikka uskonasiaa periaatteessa pitäisitkin tärkeänä. Mitä rakastaa, sitä ajattelee paljon. Tyhjänä hetkenä, jolloin ei tunnu olevan tekemistä, ajattelee rakkautensa kohdetta. Kohteena voivat olla läheiset, harrastus, jolle on omistautunut, työ… tai kohde voi olla Jeesus. Kun Jeesus on näkymätön ja usein tuntuu, ettei saa Hänestä otetta, tulee epäilyksiä.

Uskovan elämä on jatkuvaa uskon ja epäuskon välistä kamppailua. Joskus on ollut melkeinpä tapana ajatella, että kaikki epäuskoon viittaavakin olisi Jumalan vastustajan työtä ja veisi vain kauemmaksi Jumalan läheltä. Näin ei kuitenkaan ole. Epäusko on myös tervettä. Se johtaa ihmistä ajattelemaan uskonasiaa, sitä kautta näkemään uutta, ajattelemaan uudella tavalla ja siten usko syventyy.

Toisinaan epäuskon vaivatessa tulee suorastaan hätä siitä, ajautuuko pois uskosta. Silloin Jeesus on lähellä. Epäusko ei sinänsä ole erityisen tavoiteltavaa, mutta kun se väistämättä kohtaa uskovan, niin se pysäyttää pohtimaan. Usko on aaltoliikettä eikä päähän laitettava levyke, jossa on kaikki heti valmiina. Usko kasvaa sen mukaan, kuin Jumala tietää meille oikeaksi.

Monenlaiset uhkaavat aallot vyöryvät meitä kohti ja vaikeudet ovat osa elämää. Joskus ne tulevat yksitellen, joskus suorastaan hallitsemattomana ryöppynä. Silloin meidän tulee muistaa, että mitä heikompia olemme, sitä lähempänä Jeesus on meitä. Hän ojentaa kätensä meitä kohti auttaakseen meitä. Sillä hetkellä emme useinkaan näe Hänen auttavan. Vasta jälkeenpäin mennyttä tarkastellessamme huomaamme, kuinka Hän on auttanut meitä vaikeamman ajan ylitse.

Kun Pietari katsoi Jeesusta, vesi kantoi häntä. Mutta sitten kun Pietarin katse kääntyi olosuhteisiin, rajuun tuuleen, siis myös aallokkoon, hän pelästyi ja alkoi vajota. Pohja katosi alta. Epäusko voitti. Mutta avun hän pyysi oikealta taholta, Jeesukselta. Kun pohja pettää, on Jeesus lähinnä. Me emme vain useinkaan huomaa Häntä, vaan etsimme apua oljenkorresta. Pietari pyysi apua ja heti Jeesus ojensi kätensä ja tarttui häneen.

Matti Neulanen

Pastori, vapaa-ajan pälkäneläinen