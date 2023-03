Hartauskirjoitus: Avaimenhaltijana

Eilen esittelin oman työalani toimintaa seurakunnan uusille luottamushenkilöille. Siinä porukassa monet kasvot ovat tuttuja, mutta mukana on myös ihan uusia henkilöitä. Luottamushenkilöt päättävät seurakunnan toiminnan isoista linjoista, he tuovat seurakuntalaisten näkökulmia keskusteluihin ja päätöksiin. Tehtäväni oli tutustuttaa heidät 8 minuutin puheenvuorolla siihen, mitä me musiikkityössä teemme; kuinka monta kanttoria seurakunnassa on ja mitä kanttorin työhön kuuluu.

Tehtävien kirjaaminen muistutti taas siitä, että työmme ulottuu messujen ja kirkollisten toimitusten ohella moniin eri ikäluokkiin, erilaisiin ryhmiin ja hyvin erilaisiin kaupungin yhteistyötahoihin. Usein kysytään kanttorilta myös neuvoa soitinasioissa; perikunnat miettivät mitä tehdään edesmenneen sukulaisen asunnossa olevalle pianolle tai olisiko seurakunnalla kiinnostusta ottaa toimivaa harmonia, mikä mökiltä löytyi? Onpa toimipisteen oveen ilmestynyt myös laatikko, jossa on perikunnan jäljiltä yksityiskodista kerätyt virsikirjat!

Olemme siis kanttoreina myös erilaisten musiikkitavaroiden ja kirkollisen musiikkikirjallisuuden asiantuntijoita. Samoin meiltä kysytään soitto-opetusta tai laulutunteja. Niihin vastataan tapauskohtaisesti omien pedagogisten kykyjen ja aikataulun puitteissa.

Vaikka ratkaisemme arkisia asioita ja teemme viikkotyötä lähes koko ajan musiikkia työvälineenä käyttäen, niin viemme samaa ilosanomaa kuin muut seurakunnan työntekijät. Sanojen yhdistäminen musiikkiin on tehokas väline käsitellä säkeistön viestiä ja toimii myös ihan kuin avaimena esimerkiksi muistisairaan muistoihin tutun sävelmän tuodessa muistot eläväksi.

Eilen julkaistiin seurakunnan Facebookissa viikon virtenä 202, jossa lauletaan: “Jeesus, sana elämän, tule meidän keskellemme. Soisit tules syttyvän, sytytä siis sydämemme. Anna voimaa sanastasi, siunaa läsnäolollasi.”

Ja vastaus kysymyksiin, joita alkupuolella esitin: pianoa ja harmonia voi yrittää lahjoittaa tai kaupata erilaisten myyntisivustojen kautta, koska seurakunnalla on tällä hetkellä hyvin soittimia eri tiloissa ja omiin tarkoituksiin. Joku perhe saattaa ilahtua ilmaisesta pianosta.

Jukka Heroja

Johtava kanttori

Kangasalan seurakunta