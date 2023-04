Kostia-areenan ja pälkäneläisen liikunnan sekä urheilun ympärillä kuohuu positiivisesti huhtikuun alussa tänäkin vuonna. Paikallisten kilpajoukkueiden hyvä menestys niin kori- ja lentopallossa kuin salibandyssakin on vauhdittamassa hanketta, joka monipuolistaisi pälkäneläisiä liikuntamahdollisuuksia entisestään. Tavoitteena on joko laajentaa Kostia-areenaa tai rakentaa sille niin sanottu etäsiipi.

Hankesuunnitelmia on hionut Paelkaenelaeisen urheilun ystaevaet -niminen, liikunta- ja urheilualalla pitkään toimineiden kansainvälisten yrittäjien taustaryhmä, jonka jäsenet haluavat vielä hankkeen tässä vaiheessa pysytellä poissa julkisuudesta omilla nimillään. Ryhmä astui julkisuuteen tänään 1. huhtikuuta päivätyllä, näkymättömällä musteella kirjoitetulla tiedotteella.

– Näemme Pälkäneellä paljon mahdollisuuksia liikunnan ja urheilun kehittämisen saralla. Kuntalaiset ovat hyväkuntoisia, kunta aktiivinen, sijainti on erinomainen ja kilpajoukkueet ovat vahvassa nosteessa tarviten lähitulevaisuudessa huomattavasti lisäfasiliteetteja, jotta kotimaiselle huipputasolle nousemisen vaativa harjoittelu mahdollistuisi. Tässä haluamme olla mukana, kertoo vastapolkaistun hankkeen tiedotusvastaava Wil Unki jr tiedotteessa.

Hänen mukaansa hanketta on valmisteltu jo hyvän aikaa; Pälkäneen hiljattainen positiivinen väestönkehitys karisti viimeisetkin epäilykset projektin toteutuksen yltä.

Suunnitelmissa on laajentaa Kostia-areenaa ensisijaisesti erillisenä liikuntahallikokonaisuutena areenan lähistölle. Alustavina vaihtoehtoina on selvitelty Sammonkulman, Roholan tai joka tapauksessa entrausta kaipaavan Onkkaalan urheilukentän alueelle. Mihin valinta kohdistuisikaan, on ajatuksena rakentaa uudelta ”Kostia kakkoselta” joko maanpäällinen tai -alainen kulkutunneli Kostia-areenalle. Lisähallin rakentaminen vaatisi vielä kaavamuutoksen, josta on luultavasti jo käyty alustavia neuvotteluja kunnan kanssa. ”Kostia kakkonen” olisi liikuntasalitiloiltaan noin 45 metriä kertaa 27 metriä.

Vaihtoehtona on laajentaa nykyistä Kostia-areenaa ylöspäin, rakentamalla ”Kostia kakkonen” nykyisen rakennuksen yläkerrokseksi. Ratkaisu on mahdollinen, koska se huomioitiin jo areenan poikkeuksellisen seinärakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kustannusarvioiden eri vaihtoehdoista odotetaan valmistuvan ehkä juhannukseen tai jouluun mennessä.

Dubailaista rahoitustaustaa omaava yhtiö näkee mahdollisena toteuttaa vuoteen 2030 mennessä myös Luopioisten liikuntahallin laajennuksen sekä pidemmällä aikavälillä laittaa alulle kansainvälisen tason moottoriradan Rautajärven tuntumaan. Jälkimmäinen kulkee työnimellä ”Mark Webberin piste”.

– Näistä hankkeista pääsemme tiedottamaan mahdollisesti jo ensi vuoden huhtikuun alussa, Unki jr toteaa.